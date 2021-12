Motorynek Mercedes EQS z polskim cennikiem

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ - cena i osiągi

W polskich salonach można zamawiać już nowego Mercedesa-AMG EQS 53 4MATIC+. Za usportowioną odmianę flagowego elektryka niemieckiej marki trzeba zapłacić naprawdę sporo - cennik otwiera kwota 728 600 zł. Co otrzymujemy w zamian?

Przede wszystkim ogromną moc i jeszcze większy moment obrotowy. Standardowo wynoszą one 658 KM oraz 950 Nm, ale decydując się na pakiet AMG Dynamic Plus (20 418 zł), otrzymamy możliwość chwilowego zwiększenia tych wartości do 761 KM oraz 1020 Nm. W ten sposób sprint do 100 km/h można skrócić z 3,8 do 3,4 s. Pakiet obejmuje również nie tylko dodatki z zakresu dynamiki jazdy, takie jak funkcja wyścigowego ruszania RACE START i zwiększenie prędkości maksymalnej z 220 km/h do 250 km/h, ale także sportowy tryb brzmienia AMG SOUND EXPERIENCE (Performance). Auto na jednym ładowaniu przejedzie do 578 km.



Reklama

Zdjęcie Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ /

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ - wyposażenie dodatkowe

Lista opcji obejmuje również ceramiczny układ hamulcowy AMG przedniej osi (21 439 zł) - w porównaniu ze standardowymi hamulcami, charakteryzuje się ograniczeniem mas nieresorowanych w podwoziu, a co za tym idzie - większa zwinnością prowadzenia. Duże ceramiczne tarcze hamulcowe (440 x 40 mm) na przedniej osi mają kompozytową konstrukcję. Opcję tę wyróżniają zaciski polakierowane na charakterystyczny, brązowy kolor.

Na życzenie dostępny jest również wirtualny inżynier wyścigowy - AMG TRACK PACE (1276 zł). To specjalna aplikacja, która stanowi element systemu informacyjno-rozrywkowego MBUX i jest przeznaczona do jazdy po torze wyścigowym. Nieprzerwanie rejestruje ponad 80 specyficznych dla pojazdu parametrów (np. prędkość, przyspieszenie). Ponadto prezentuje czasy okrążeń i różnicę względem czasu odniesienia. Ponieważ określone pozycje na ekranie są prezentowane na zielono lub na czerwono, kierowcy mogą jednym rzutem oka sprawdzić, czy aktualnie są szybsi czy wolniejsi. AMG TRACK PACE można dokupić też jako wyposażenie na żądanie, w ramach późniejszej bezprzewodowej aktywacji w samochodzie.

Zdjęcie Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ /

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ jest dostępny także z pakietem "Executive Rear" z komfortowymi tylnymi fotelami (28 534 zł). Poza tym jego nabywcy mają do wyboru dwa pakiety wyposażenia: Premium (9648 zł, obejmuje m.in. wyświetlacz head-up i funkcję zdalnego parkowania) oraz Premium Plus (31 827 zł, obejmuje m.in. wielokonturowe przednie fotele z funkcją wentylacji, podgrzewane koło kierownicy oraz pakiet AIR-BALANCE).

***