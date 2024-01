Mercedes-AMG CLE 53 z polskimi cenami. Ile zapłacimy za sześć cylindrów?

Spis treści: 01 Mercedes-AMG CLE 53 - więcej sportowego charakteru

02 Mercedes-AMG CLE 53 - nowoczesne i rasowy kokpit

03 Mercedes-AMG CLE 53 - moc i osiągi

04 Mercedes-AMG CLE 53 - wyposażenie i ceny

05 Mercedes-AMG CLE 53 - wyposażenie dodatkowe

Nowe coupe spod znaku trójramiennej gwiazdy wjechało do polskiej oferty. Mowa o rasowym wydaniu 2-drzwiowego Mercedesa CLE, który został zaprezentowany w połowie ubiegłego roku. Model po wizycie w Affalterbach nabrał jeszcze lepszych kształtów, otrzymał 6-cylindrowy silnik i masę sportowych dodatków. Teraz Mercedesa-AMG CLE 53 można już zamawiać w polskich salonach.

Mercedes-AMG CLE 53 - więcej sportowego charakteru

Czym nowy Mercedes-AMG CLE 53 różni się względem pierwotnej, cywilnej odmiany? Przede wszystkim auto po tuningu AMG ma poszerzone błotniki (+58 mm z przodu, +75 mm z tyłu), przemodelowane zderzaki, dodatkowe listwy zderzaków i progów, charakterystyczny grill z pionowym żebrowaniem, specjalne 19-calowe felgi (opcjonalnie 20-calowe) oraz cztery okrągłe końcówki układu wydechowego.

Mercedes-AMG CLE 53 - nowoczesne i rasowy kokpit

W kabinie sportowej odmiany znajdziemy dwa duże wyświetlacze - za kierownicą cyfrowy zestaw wskaźników (12,3-cala) oraz przechylony w stronę kierowcy ekran centralny do obsługi multimediów (11,9-cala). W wersji AMG kierowca ma do wyboru nowe widoki zegarów oraz dostęp do aplikacji skoncentrowanych na jeździe sportowej. W odmianie CLE 53 są dostępne są także kubełkowe fotele AMG Performance i sportowa kierownica z przyciskami do szybkiej obsługi i zmiany trybów jazdy. Elementem charakterystycznym dla sportowych wersji są także czerwone pasy bezpieczeństwa.

Zdjęcie Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ debiutuje w Polsce. Ceny zaczynają się od 415 000 zł / Mercedes

Mercedes-AMG CLE 53 - moc i osiągi

Pod maską nowego Mercedesa-AMG CLE 53 pracuje rzędowa, 6-cylindrowa jednostka M256 o pojemności 3 litrów, generująca moc 449 KM i 560 Nm momentu obrotowego (600 Nm z funkcją overboost). Motor jest wspierany przez 48-woltową instalację elektryczną (23 KM i 205 Nm). W efekcie przy współpracy z napędem na wszystkie koła AMG PERFORMANCE 4MATIC+ (z trybem Drift) i 9-biegową przekładnią dwusprzęgłową AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, samochód potrafi rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy oraz rozwinąć prędkość maksymalną 250 km/h (270 km/h z pakietem kierowcy AMG).

Zdjęcie Kokpit nowego Mercedesa-AMG CLE 53 wyróżnia sportowa kierownica, czerwone pasy bezpieczeństwa i opcjonalnie dostępne kubełkowe fotele / Mercedes

Mercedes-AMG CLE 53 - wyposażenie i ceny

Ceny nowego Mercedesa-AMG CLE 53 zaczynają się w Polsce od 415 000 zł. W standardzie samochód został wyposażony w wydajny układ hamulcowy, na który składają się perforowane i wewnętrznie wentylowane tarcze o wymiarach 370 x 36 mm z czterotłoczkowymi stałymi zaciskami na przedniej osi oraz wentylowane wewnętrznie tarcze o wymiarach 360 x 26 mm z jednotłoczkowymi zaciskami pływającymi na tylnej osi, jak również zawieszenie AMG RIDE CONTROL z adaptacyjnym tłumieniem.

Zdjęcie Mercedes-AMG CLE 53 posiada w standardzie system tylnej osi skrętnej / Mercedes

Bez dopłaty otrzymamy także system tylnej osi skrętnej - do prędkości 100 km/h tylne koła skręcają w kierunku przeciwnym do przednich, pod kątem maksymalnie 2,5 stopnia. Po przekroczeniu 100 km/h tylne koła skręcają się równolegle do przednich - maksymalnie do 0,7 stopnia. Standardem jest również pakiet parkowania z zestawem kamer 360 stopni, kierownica AMG Performance obszyta skórą nappa oraz system PRE-SAFE i zbiornik o pojemności 65 litrów.

Mercedes-AMG CLE 53 - wyposażenie dodatkowe

Jak na samochód marki premium przystało, lista opcjonalnych dodatków i opcji jest naprawdę spora. Z pakietem AMG Dynamic Plus (11 513 zł) auto otrzymuje tryb jazdy “Race" z funkcją driftu. W pakiecie zawarte są także lakierowane na czerwono zaciski hamulcowe z napisem AMG czy aktywne mocowania silnika. Na liście opcji znalazły się także:

Pakiet stylizacyjny AMG (8535 zł)

Pakiet zewnętrzny AMG karbon (16 981 zł)

Pakiet AMG Night (5469 zł)

Pakiet AMG Night II (3166 zł)

Elementy ozdobne AMG z włókna węglowego (5469 zł)

Pakiet foteli AMG Performance Advanced (12 376 zł)

Pakiet foteli AMG Performance High-end (25 846 zł

System nagłośnienia Burmester 3D (6390 zł)

Dźwięk AMG Real Performance (3166 zł)

Panoramiczny przesuwny dach (8174 zł)

AMG Track Pace (1439 zł)

Korek wlewu paliwa AMG (564 zł)

Zdjęcie Mercedes-AMG CLE 53 ma 6-cylindrowy silnik o mocy 449 KM i 560 Nm momentu obrotowego / Mercedes

Zdjęcie Mercedes-AMG CLE rozpędza się do pierwszej "setki" w 4,2 sekundy / Mercedes