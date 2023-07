Spis treści: 01 Autostrada A2 Konin - Świecko ma 255 km długości

02 Autostrada A2 stanie się francuska

03 Koncesja na eksploatację autostrady A2 wygasa za 13 lat

Autostradą A2 na odcinku Konin - Nowy Tomyśl zarządza spółka Autostrada Wielkopolska (AWSA), natomiast odcinkiem Nowy Tomyśl - Świecko - Autostrada Wielkopolska II (AWSA II).

Pierwsza z nich z własnych środków wybudowała liczący 149 km odcinek, powstał on w latach 2002 - 2004. Natomiast fragment Nowy Tomyśl - Świecko (106 km) został wybudowany w latach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wybudowanie obu odcinków, o łącznej długości 255 kosztowało wówczas 2,4 mld euro.

Większościowe udziały w spółkach AWSA i AWSA II należą do firmy Ki One, czyli dawnego Kulczyk Holding. I, jak donosi "Puls Biznesu", właśnie ich zamierza się pozbyć Sebastian Kulczyk.

Jeśli jednak chcielibyście kupić sobie autostradę A2, będziecie rozczarowani. "PB" informuje, że udziały mają trafić do francuskiego funduszu Meridian, który już dziś jest udziałowcem AWSA i AWSA II.

Jak czytamy w "PB", Meridian zamierza nabyć 100 proc. udziałów w Ki One, za co ma zapłacić około 700 mln euro. O planach koncentracji udziałów rękach jednego funduszu, zostały już poinformowane instytucje unijne. Zgodnie z planem zmiany własnościowe powinny zakończyć się do końca bieżącego roku.

Dziś Meridian posiada 26,3 proc. udziałów w AWSA i 40 proc. udziałów AWSA II.

Sprzedaż autostrady A2 przez koncern Kulczyka nie będzie miała znaczenia dla kierowców i opłat, przynajmniej na razie. Obecnie koszt przejazdu 1 km Autostrady Wielkopolskiej wynosi 40 gr. To oznacza, że za przejechanie liczącymi w sumie 255 km dwoma odcinkami z Konina do Świecka kierowcy samochodów osobowych płacą 102 zł.

Od 1 lipca rząd zwolnił z opłat kierowców podróżujących płatnymi odcinkami autostrad państwowych. To oznacza, że przejazd autostradą A2 nadal będzie płatny. Nie jest jednak wykluczone, że w związku z wyborami rząd podejmie próby porozumienia się z koncesjonariuszami A2, by zwolnić kierowców również z opłat na tym odcinku.



W 2022 roku AWSA i AWSA II wygenerowały łącznie 1,2 mld przychodów ze sprzedaży. W 1997 roku obie spółki otrzymały koncesję ważną 40 lat, obowiązuje ona do 2037 roku, czyli jeszcze przez 13 lat. Po tym czasie autostrada A2 zostanie bezpłatnie przekazana państwu polskiemu.