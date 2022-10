Koniec z tanimi Daciami. Renault ma nowy plan, klienci nie będą zadowoleni

Oprac.: Paweł Rygas Motorynek

Renault zamierza "dostosowywać ceny swoich samochodów do konkurencji". Dla klientów oznacza to jedno - z cenników znikać będą podstawowe odmiany wielu modeli. To efekt nowego planu biznesowego mającego na celu optymalizację zysków.

Zdjęcie Koniec z tanimi Daciami? Najtańsze konfiguracje będą znikać z oferty / INTERIA.PL