Kolejny boom na przyczepy kempingowe?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to prawdziwa kopalnia informacji o tym, co i kto jeździ po polskich drogach. W kwietniu przybyło w niej dokładnie 167 988 pojazdów. Wśród nich pojawiło się kilka ciekawostek. Najwięcej zarejestrowano samochodów osobowych - 114 125 sztuk.

W Polsce trwa boom na przyczepy kempingowe

Trwa boom na kampery. Nie tylko z powodu pandemii

Wśród najpopularniejszych marek, podobnie jak w marcu, znalazły się: Volkswagen, Toyota i Ford. Najczęściej rejestrowane modele Volkswagenów to: Golf - 2618, Passat - 1821 i Tiguan - 1204. W kwietniu, zgodnie z wielomiesięczną tradycją, najwięcej sprowadzonych pojazdów pochodziło z Niemiec (52 979) i Francji (12 635).



W CEPiKu widać już wiosenne ożywienie. Zwiastuje je m.in. wzrastająca liczba rejestracji tzw. food trucków. Jak wynika z danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w kwietniu zarejestrowano ich aż 177. Dla porównania, w marcu było to 147 pojazdów, w lutym - 73, a w styczniu - zaledwie 65. Cieplejsze dni wpływają też na ożywione zainteresowanie jednośladami. W kwietniu w Centralnej Bazie Pojazdów przybyło 10 452 motocykli i 2192 motorowerów. To więcej niż w marcu (9449 motocykli i 1837 motorowerów) i lutym (4251 motocykli i 869 motorowerów). Najpopularniejsza marka wśród zarejestrowanych w kwietniu motocykli to Honda (2100), a wśród motorowerów - Romet Motors (223).



Nie ulega też wątpliwości, że Polacy przygotowują się już na wakacyjne wyjazdy! W kwietniu w CEP pojawiły się 534 kampery oraz 1100 przyczep kempingowowych. Dla porównania - w marcu zarejestrowano 911 przyczep i 452 kampery.



W minionym miesiącu w państwowej bazie przybyło też 995 pojazdów zasilanych energią elektryczną. Wśród nich najpopularniejsze marki to: Volkswagen (106), Dacia (102) i Nissan (84). Najwięcej elektryków zarejestrowano w województwach: mazowieckim (278), śląskim (106) i wielkopolskim (98). Nadal jednak najpopularniejszym paliwem jest benzyna. Prawie 90 tysięcy (88 180) zarejestrowanych w kwietniu pojazdów jest napędzanych właśnie nią. Na drugim miejscu znalazł się olej napędowy (62 336 samochodów). Najpopularniejszy (w kwietniu) samochód na benzynę to Toyota, a na olej napędowy - Volkswagen.

Znaleźliśmy też kilka prawdziwych perełek. W kwietniu Polacy zarejestrowali w CEPiK sześć pojazdów (przyczep ciężarowych) do przewozu szybowców, trzy garderoby i charakteryzatornie i dziewięć przyczep typu estrada. Wśród nowych rejestracji pojawiło się także 215 autobusów (mniej niż w marcu - 334) i 10 trolejbusów.



Co ciekawe, w pierwszym kwartale 2021 roku nie zarejestrowano w naszym kraju żadnego trolejbusa. Wśród kwietniowych oldtimerów pojawił się ciekawy jednoślad - motocykl Ariel z 1929 roku. Najstarszy zarejestrowany w kwietniu samochód to Chevrolet z 1931 roku.



