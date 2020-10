Kia zanotowała najlepszy kwartał w swojej historii

W trzecim kwartale 2020 roku Kia Motors odnotowała w Europie najlepszą w historii kwartalną sprzedaż. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, w okresie od lipca do września Kia sprzedała w Europie 132 933 samochody.

Zdjęcie Kia Ceed /

Oznacza to wzrost o 10% w porównaniu ze sprzedażą w trzecim kwartałem 2019 roku (120 846 egzemplarzy) i wynik lepszy niż poprzedni najlepszy, odnotowany w pierwszym kwartale 2019 roku, który wynosił 132 174 sprzedane samochody. Od początku roku udział marki Kia w europejskim rynku wzrósł do 3,6%.



W Polsce, na koniec września, udział Kia Motors w rejestracjach nowych samochodów osobowych wynosi 5,91% i jest o 0,57% większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do najpopularniejszych modeli marki Kia na polskim rynku niezmiennie należą Ceed (6672 sprzedane samochody), Sportage (3898) i Stonic (2537).

Najnowsze wyniki sprzedaży obejmują coraz większą gamę samochodów hybrydowych i elektrycznych marki Kia, do której zaliczają się modele typu "mild hybrid", hybrydowe, hybrydowe typu plug-in i elektryczne. Za wzrost sprzedaży Kia Motors w 2020 roku, pomimo ogólnego spowolnienia rynku, odpowiadają przede wszystkim samochody zelektryfikowane. Modele w wersji ze zelektryfikowanym układem napędowym stanowią obecnie 28,6% sprzedaży marki Kia w Europie - to więcej niż 1 samochód na 4.

Z powodu pandemii koronawirusa sprzedaż Kia Motors w Europie spadła w tym roku o 20% (do 311 325 egzemplarzy). Jednak marka ucierpiała mniej niż europejski rynek, który skurczył się o 29,3%. Dzięki temu udział marki Kia w rynku wzrósł do 3,6%, z 3,2% w tym samym okresie w 2019 roku. Podobna sytuacja dotyczy rynku w Polsce, który pod względem liczby rejestracji nowych samochodów osobowych w 2020 roku skurczył się o 28,16% w porównaniu z okresem od stycznia do września 2019 roku.