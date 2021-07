Kia przebiła w Polsce Volkswagena!

W czerwcu, po raz pierwszy w historii, miesięczna liczba rejestracji nowych samochodów marki Kia w Polsce przekroczyła 3400 aut (wyniosła 3419). Od początku roku na polskie drogi wyjechało 15 787 nowych koreańskiego producenta. Oznacza to wzrost o 44,86% w stosunku do czerwca 2020 roku i 10% do czerwca 2019 roku.

Tym samym udział w rynku Kii wynosi już 6,49% i zajmuje ona trzecie miejsce w Polsce, zastępując na ostatnim miejscu podium Volkswagena. Do najchętniej wybieranych modeli niezmiennie należą Ceed, Sportage oraz Stonic.

Na świecie Kia Corporation sprzedała w ubiegłym miesiącu 253 592 samochody, co stanowi wzrost o aż 20,2 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Światowymi liderami czerwcowej sprzedaży były SUV-y - Sportage i Seltos. Pierwszego z nich wybrało 30 906 klientów, drugiego - 24 680. Podium w rankingu sprzedaży uzupełnił kompaktowy sedan K3, ze sprzedażą na poziomie 24 639 egzemplarzy.

Sprzedaż poza Koreą wzrosła o aż 35,4 procent w porównaniu z czerwcem 2020 roku, do 204 312 samochodów. Wzrost był napędzany głownie przez popularne SUV-y marki Kia, czyli modele Sportage oraz Seltos. Na pozytywny wynik zapracowały również sedany - kompaktowy K3 i miejski Rio.

