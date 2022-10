Jesteś w Warszawie? Biegnij do ZDM, może trafisz na perłę

ZDM w Warszawie sprzedaje porzucone samochody po raz trzeci

Kolejny raz warszawscy urzędnicy ruszają ze sprzedażą aut. Chodzi tutaj o te samochody, które zostały pozostawione bez tablic rejestracyjnych, a także takie, których stan wskazuje, że nie są używane.

Usuwane są one na wniosek straży miejskiej lub policji i trafiają na parkingi firm, z którymi Zarząd Dróg Miejskich ma podpisane umowy. Przez następne 6 miesięcy właśnie tam może udać się po ich odbiór właściciel lub osoba do tego uprawniona. Jeśli w tym czasie nikt tego nie zrobi, samochody, z mocy ustawy, stają się własnością miasta.

Do jesieni 2021 roku samochody, które przechodziły na własność miasta Warszawy, trafiały na złom. W większości przypadków i tak chodziło o samochody zniszczone do tego stopnia, że nawet generalny remont nie przywróciłby ich do pełnej sprawności. Niektóre z takich aut, choć klasyfikowane jako wraki, wcale nie są w stanie nie do odratowania.

Zamiast na złomowisko, porzucone samochody trafią na sprzedaż

Dlatego właśnie jesienią zeszłego roku warszawski ZDM wystawił na sprzedaż trafiło 8 aut, z których 7 znalazło nowych właścicieli. Za sprzedaż uzyskano łącznie 92 700 złotych. Zarząd ponownie postanowił wystawić samochody na sprzedaż wiosną tego roku. Wówczas z 16 wystawionych aut, sprzedanych zostało 5. W sumie otrzymano 8 360 złotych.

Teraz chętni na zakup auta, które zalegało na stołecznych ulicach, znowu mają na to szansę. Mogą wybierać spośród 47 samochodów (11 z nich wystawiono powtórnie). Na liście znajdują się nie tylko modele, które obecnie są standardowymi elementami naszego krajobrazu drogowego (np. Ford Mondeo czy Opel Vectra). Nie brakuje również aut, które ze względu na wiek lub segment są prawdziwą rzadkością na naszych drogach.

W grupie wraków na sprzedaż nie brakuje ciekawych aut

Pierwszym autem, które wyróżnia się w tej grupie, jest Saab 900. Egzemplarz wystawiony na sprzedaż powstał w 1990 roku i posiada oczywiście silnik benzynowy. Jego przebieg wynosi prawie 226 tys. km.

Zdjęcie Saab 900 / ZDM Warszawa / materiały prasowe

Cena wywoławcza, którą oszacował biegły rzeczoznawca, wynosi 10 500 złotych brutto.

Kolejnym autem, które rzadko można spotkać na ulicach, jest Volkswagen Phaeton. Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 2003 roku i posiada silnik benzynowy oraz instalację gazową. Jego przebieg określono na 300 tys. km.

Zdjęcie Volkswagen Phaeton / ZDM Warszawa / materiały prasowe

Cena wywoławcza wynosi 8 120 złotych.

W grupie aut wystawionych na sprzedaż znajduje się także Dodge RAM z 2004 roku. Auto posiada silnik benzynowy o pojemności 4,7 litra oraz instalację gazową. Wyposażony jest także w hak.

Zdjęcie Dodge RAM / ZDM Warszawa / materiały prasowe

Cena wywoławcza wynosi 19,5 tys. złotych.

Innym przykładem niespotykanych obecnie na ulicach aut jest Renault 5, które w dokumentacji widnieje, jako Renault 5 GTX. Samochód został wyprodukowany w 1989 roku i posiada silnik benzynowy. Przebieg szacuje się na ponad 289 tys. km.

Zdjęcie Renault 5 / ZDM Warszawa / materiały prasowe

Jego cena wynosi 1 000 złotych.

Kolejną pozycją jest Nissan Micra z silnikiem benzynowym, wyprodukowany w 1992 roku. Szacowany przebieg wynosi ponad 161 tys. km.

Zdjęcie Nissan Micra / ZDM Warszawa / materiały prasowe

Cena wywoławcza to 1 200 złotych.

Ostatnią z najciekawszych pozycji w zestawieniu jest Mercedes C-180 z 1996 roku z silnikiem benzynowym. Szacowany przebieg to 300 tys. km.

Zdjęcie Mercedes C-180 / ZDM Warszawa / materiały prasowe

Cena wywoławcza wynosi 4 830 złotych.

We wszystkich tych autach brakuje karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, kluczyków i badania technicznego. Każde posiada jednak 2 tablice rejestracyjne.

Kiedy i gdzie można obejrzeć porzucone samochody?

Wszystkie auta można obejrzeć 4 i 11 października w godzinach 9-14 na terenie bazy ZDM przy ulicy Gołdapskiej 7.

Na oferty ZDM czeka do 14 października do godziny 15:00.

