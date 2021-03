Jakie auta (i od kogo) kupują Polacy. Można się zdziwić!

Mimo pandemii korona-wirusa i lockdownu, w ubiegłym roku wydziały komunikacji w całym kraju zarejestrowały ponad 3 mln samochodów. Zdecydowaną większość z nich stanowią auta używane kupione na terytorium naszego kraju.

Jak informuje Instytut Samar, ubiegły rok zamknął się w Polsce liczbą dokładnie 3 004 044 rejestracji. To 12,7 proc. mniej niż na koniec roku 2019. Spadek podyktowany jest oczywiście pandemią koronawirusa i ograniczeniami w swobodnym przemieszczaniu się. Śmiało można też zakładać, że - z obawy przed zakażeniem - wiele osób zrezygnowało np. z chęci sprzedaży pojazdu. Rosnąca chęć posiadania własnych czterech kółek to trend, jaki daje się zaobserwować na wszystkich światowych rynkach objętych epidemią.



Największą odpornością na pandemiczne powikłania wykazał się rzecz jasna rynek wtórny. Liczba rejestracji używanych aut, czyli przerejestrowania pojazdu z uwagi na zmianę właściciela, spadła zaledwie o niespełna 8 proc. Dla porównania import używanych aut z zagranicy zmalał o blisko 17 proc, a liczba rejestracji fabrycznie nowych pojazdów spadła o niemal 23 proc!



W sumie, na polskim rynku wtórnym, właścicieli zmieniło w ubiegłym roku ponad 1,8 mln samochodów osobowych, co odpowiadało aż za 60 proc. rejestracji. 26 proc. (blisko 771 tys. rejestracji) przypadło na pierwsze rejestracje używanych aut w kraju. Zaledwie 14 proc. rejestracji stanowiły fabrycznie nowe samochody.



Zaledwie 15 proc. nabywców wszystkich samochodów osobowych w ubiegłym roku stanowiły firmy. Zdecydowania większość (2/3 z nich) zdecydowała się na pojazd nowy. Jak podkreśla Samar, osoby fizyczne - do których wliczają się też jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne - kupujące nowe samochody to niespełna 4 proc. ubiegłorocznych rejestracji! Taki wskaźnik świadczy o niestety o bardzo słabej kondycji finansowej polskiego społeczeństwa.



Mówiąc wprost - dobre 90 proc. zmotoryzowanych Polaków nie może nawet marzyć o zakupie fabrycznie nowego auta! W tym miejscu wypada dodać, że przeszło 60 proc. (dokładnie 61,2 proc.) rodaków, którzy decyduję się na zakup auta używanego szuka dla siebie pojazdu w cenie maksymalnie (!) 30 tys. zł. Takie dane płyną z najnowszego raportu Otomoto, analizującego zachowania użytkowników serwisu w 2020 roku. Dane potwierdzają też analitycy platformy doradczej ChceAuto.pl, wg których aż 23 proc. korzystających z niej osób poszukuje dla siebie samochodu w przedziale cenowym między 10 a 20 tys. zł., 18 proc. w przedziale 20-30 tys. zł, a 16,5 proc. - do 10 tys. zł!Paweł Rygas