Kia Niro, obok XCeed i Sportage, należy do najpopularniejszego segmentu w Polsce, czyli do tzw. C-SUV. W 2021 roku kompaktowych SUV-ów zarejestrowano 109 tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że stanowią one aż 25 proc. ogólnej sprzedaży.

Nowa Kia Niro - wymiary

Nowa Kia Niro - przy długości 4420 mm, szerokości 1825 mm i wysokości do 1570 mm - została opracowana na platformie "K" trzeciej generacji. Rozstaw osi, wynoszący 2720 mm, jest o 20 mm większy niż w Niro I generacji. O 60 cm wzrosła również długość nadwozia.

Kia Niro nowej generacji będzie dostępna tylko w trzech wersjach napędowych: jako klasyczna hybryda (HEV), hybryda plug-in (PHEV) oraz w wersji elektrycznej e-Niro. Klasycznej wersji spalinowej w gamie tego modelu nie znajdziemy.

Nowa Kia Niro - wersje silnikowe

Modele PHEV i HEV korzystają z silnika benzynowego Smartstream 1.6 GDI, z którym współpracuje sześciobiegowa przekładnia dwusprzęgłowa drugiej generacji (6DCT). Jazda do tyłu jest realizowana wyłącznie przy pomocy silnika elektrycznego.

Niro HEV dysponuje łączną mocą 141 KM generowaną przez czterocylindrową jednostkę napędową w połączeniu z synchronicznym silnikiem elektrycznym o mocy 43 KM z magnesami trwałymi. W wersji PHEV silnik elektryczny o mocy 84 KM zapewnia łączną maksymalną moc 183 KM i zasięg na napędzie elektrycznym do 65 km (w cyklu mieszanym WLTP).

Wersja elektryczna nowego Niro ma 463 km zasięgu (wg WLTP). Moc silnika elektrycznego wynosi 204 KM, moment obrotowy ma wartość 255 Nm. Prędkość maksymalna wynosi 167 km/h, a sprint do 100 km/h ma trwać 7,8 s.

Doładowanie litowo-jonowego akumulatora Niro EV, który może zmagazynować 64,8 kWh energii, od 10 do 80% za pomocą szybkiej ładowarki prądu stałego ma trwać 43 minuty. Gdy temperatura na zewnątrz jest niska, system zarządzania pracą akumulatora wykorzystuje nawigację, aby wstępnie podgrzać akumulator, jeżeli - wybrana jako miejsce docelowe - stacja ładowania znajduje się daleko. Pomaga to skrócić czas ładowania do minimum i zapewnić maksymalną wydajność akumulatora. Nowe Niro EV jest wyposażone w standardowy port ładowania CCS.

Nowa Kia Niro - ceny

Dilerzy Kii przyjmują już zamówienia na nowe Niro. Ceny wersji hybrydowej zaczynają się od 117 900 zł, hybrydową plug-in wyceniono na 142 900 zł, natomiast za odmianą elektryczną trzeba będzie zapłacić przynajmniej 167 900 zł.

Na odbiór zamówionych samochodów trzeba będzie nieco poczekać. Kia Niro EV zadebiutuje na polskim rynku w sierpniu, natomiast samochody z napędem hybrydowym i hybrydowym typu plug-in trafią do salonów miesiąc wcześniej.