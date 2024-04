Producenci zarabiali dzięki wyższym cenom aut

Ostatnie lata dla branży motoryzacyjnej były bardzo trudne. Między innymi przez niedobory komponentów klienci musieli nawet kilka miesięcy czekać na swoje auto. Mimo gorszej sprzedaży producenci wciąż jednak dość dobrze zarabiali na swoich autach – dzięki rosnącym marżom.

Z najnowszej analizy wyników finansowych producentów z szeroko pojętego świata zachodniego (firmy z Europy, USA, Japonii i Korei) oraz dwóch koncernów z Chin, którą przeprowadził serwis Car Industry Analysis, wynika, że pod kątem finansowym branża motoryzacyjna ma za sobą bardzo dobry rok. Jak jednak wskazuje portal, głównie wynika to z wyższych cen samochodów.

Który producent zarabia na autach najwięcej?

Bezkonkurencyjne w tym zestawieniu jest Ferrari. Z wyliczeń wspomnianego serwisu wynika, że na każdym sprzedanym w 2023 roku samochodzie włoska marka zarabiała średnio 117 927 euro. Przy obecnym kursie to ok. 502 tys. złotych. Na drugim miejscu znalazło się Porsche. Różnica między liderem i wiceliderem zestawienia jest jednak ogromna. Kwota, którą niemiecki producent uzyskał za każdy sprzedany egzemplarz, to średnio 22 747 euro (ok. 96 tys. zł). Podium za poprzedni rok zamyka spółka Jaguar Land Rover. W tym przypadku różnica między trzecim i drugim miejscem również jest spora. Na każdym sprzedanym aucie producent zarobił 8 511 euro. A jak wyglądała pierwsza dziesiątka tego rankingu?

miejsce Ferrari: 117 927 euro Porsche: 22 747 euro Jaguar Land Rover: 8 511 euro BMW: 7 236 euro Mercedes: 6 992 euro Tesla: 4 448 euro Stellantis: 3 624 euro Subaru: 2 860 euro Isuzu: 2 826 euro Toyota: 2 780

Warto tutaj zaznaczyć, że dane uwzględniają dane całych grup motoryzacyjnych. Stąd właśnie brak obecności w zestawieniu takich jak np. Lamborghini (należące do Volkswagena), których marże są zdecydowanie wyższe od producentów oferujących auta "dla ludu". Ferrari i Porsche znalazły się w rankingu, ponieważ zostały one wydzielone kolejno z koncernów Fiat Chrysler Automobiles (stanowiącego teraz część firmy Stellantis) oraz Volkswagen.

Ferrari było liderem także w 2022 roku

Jak zmieniła się sytuacja w porównaniu z danymi za rok 2022? Różnica w kwotach uzyskiwanych za każde auto była jednak spora - w 2022 roku włoska marka na jednym samochodzie zarabiała średnio 92 369 euro. W 2022 roku wiceliderem zestawienia była z kolei Tesla z zarobkami na każdym sprzedanym aucie na poziomie 9 684 euro. Na ostatnim miejscu podium znalazł się Mercedes z zarobkami wynoszącymi średnio 7 135 euro.