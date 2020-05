Ford uruchomił internetową sprzedaż samochodów

W pełni zdalna obsługa, możliwość wygodnego konfigurowania auta, dostęp do informacji o wszystkich modelach oferowanych od ręki przez dilerów Forda w całej Polsce i odroczone płatności. Ford uruchamia internetowy salon On-Line na stronie www.ford.pl z unikalną usługą wideoprezentacji i proponuje zdalny zakup samochodu bez potrzeby wychodzenia z domu.

Salon On-Line to nie tylko strona internetowa. To miejsce, w którym można znaleźć pełen pakiet usług dostępnych na co dzień w autoryzowanych salonach Forda. Wybór idealnego samochodu jest niezwykle prosty i analogiczny do wizyty w tradycyjnym punkcie sprzedaży:

Jednym z dostępnych narzędzi jest konfigurator. W czytelny sposób umożliwia on pełną personalizację wybranego modelu. Wystarczy zdefiniować odmianę nadwozia, wersję wyposażenia, rodzaj napędu, a także kolor karoserii i wykończenie wnętrza. Na koniec można doposażyć skonfigurowany egzemplarz w dostępne akcesoria - np. bagażnik dachowy, hak holowniczy czy fotelik dla dziecka. Lista dostępnych dodatków jest obszerna.

- W salonie On-Line można znaleźć nie tylko konfigurator umożliwiający zamówienie u Doradcy Klienta konkretnie skrojonego modelu Forda, ale również Listę Ofert samochodów nowych dostępnych od ręki u naszych dilerów na terenie całego kraju. Przygotowana przez nas wyszukiwarka umożliwia przeglądanie ofert według wielu parametrów. Kupujący może zdefiniować wyszukiwanie według rodzaju nadwozia, ceny czy wersji silnikowej. Można również wybrać samochody znajdujące się w konkretnym województwie lub oferowane przez danego dilera. Oprócz pakietu zdjęć w ofercie znajdują się dane pojazdu, kompletna lista wyposażenia, a także cena wraz z ratą kredytu i leasingu - wyjaśnia Bogusław Głód, dyrektor zarządzający Ford Polska.

To nie koniec udogodnień, które oferuje salon On-Line Forda. Szczegółowa oferta sprzedaży nowego samochodu może zostać uzupełniona o prezentację wideo. Dzięki niej jeszcze tego samego dnia będzie można obejrzeć wybrany egzemplarz znajdujący się w salonie danego dilera lub dowiedzieć się o zaletach konkretnego modelu Forda. Link do dedykowanego filmu i oferty jest przesyłany za pomocą SMS.

Odroczona płatność i dostawa samochodu do klienta

Proces finansowania i zakupu nowego samochodu w salonach Forda został maksymalnie uproszczony, a ilość dokumentów zredukowano do minimum. W przypadku leasingu dla firm obsługa jest całkowicie bezdotykowa, czyli nie wymaga pojawienia się w salonie. Dodatkowo można zlecić rejestrację auta - całą procedurę wykona za klienta wybrany diler Forda.

Ford Polska przygotował również ofertę odroczonej płatności. Obejmuje ona 3 miesięczną karencję i oferowana jest klientom indywidualnym, którzy wybrali kredyt oraz firmom korzystającym z leasingu.

- Wszystkie wydawane samochody Forda są odpowiednio przygotowywane. Dezynfekcja specjalistycznymi środkami obejmuje wnętrze pojazdu oraz niektóre części karoserii - np. ramy drzwi, krawędzie dachu, korek wlewu paliwa czy wentyle. Środek auta jest dodatkowo ozonowany. Newralgiczne elementy wnętrza zostają zabezpieczone przed dotykiem folią, a fotel kierowcy jednorazowym pokrowcem. Samochód może być dostarczony do klienta w ramach bezkosztowej usługi "door-to-door". Dopiero na miejscu wszystkie zabezpieczenia zostają usunięte - dodaje Bogusław Głód.

Wszystkie działania w salonach sprzedaży Forda niezmiennie koncentrują się na bezpieczeństwie klientów oraz pracowników i realizowane są zgodnie ze wszystkimi zaleceniami i wytycznymi związanymi z ograniczeniem ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Podczas całego procesu obsługi używane są rękawiczki jednorazowe oraz maseczki lub przyłbice ochronne. Dzięki temu sieć autoryzowanych dilerów Ford Polska może zagwarantować nie tylko zdalną, ale przede wszystkim bezpieczną obsługę klientów.