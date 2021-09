Focus i Puma bestsellerami Forda

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2021 roku Ford znalazł nabywców na 19 083 nowe samochody, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 24,3%. Marka cały czas zajmuje szóste miejsce w rankingu najchętniej wybieranych marek motoryzacyjnych w Polsce z niemal identycznym udziałem w rynku jak rok wcześniej wynoszącym 5,24%.

W segmencie samochodów osobowych nowych nabywców znalazło w sierpniu 2021 r. 1 140 nowych Fordów. Od początku roku marka sprzedała już 12 830 takich pojazdów, co oznacza wzrost rok do roku o 21,11% i udział w rynku na poziomie 4,08%.

Miano najlepiej sprzedającego się Forda w sierpniu uzyskał Focus, który wyprzedził Pumę. Model ten sprzedał się w 298 egzemplarzach, co oznacza wzrost względem lipca 2021 r. o 144,3% i 26,1% udziału w całej sprzedaży samochodów osobowych marki. Świetną sprzedażą może pochwalić się po raz kolejny także Puma. Z 214 sprzedanymi egzemplarzami była drugim najchętniej wybieranym modelem Forda w sierpniu. Trzeci wynik w minionym miesiącu należał do Mondeo, który znalazł 150 nowych nabywców.

Mocno swoją obecność na rynku zaznaczył Mustang Mach-E. Ten nowy, elektryczny SUV Forda sprzedał się w 55 egzemplarzach, będąc w sierpniu 2021 r. najlepiej sprzedającym się osobowym samochodem elektrycznym w Polsce.

Zdjęcie Ford Puma /

Biorąc pod uwagę okres od stycznia do sierpnia 2021 r. liderem cały czas pozostaje Focus z 3 052 sprzedanymi egzemplarzami. Wraz z drugą Pumą (2 539 sprzedanych egzemplarzy) i trzecią Kugą (1 936) modele te stanowią łącznie 58,7% sprzedaży samochodów osobowych Forda. Kuga w wersji hybrydowej PHEV cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zajmując zarówno w sierpniu, jak i po ośmiu miesiącach, czwarte miejsce wśród najchętniej wybieranych modeli PHEV.

W sierpniu 2021 r. Ford był drugą najlepiej sprzedającą się marką samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony. W analizowanym okresie marka znalazła nabywców na 713 pojazdów. Biorąc pod uwagę okres od stycznia do sierpnia 2021 r. Ford także jest wiceliderem rynku. W analizowanym okresie nowych nabywców znalazły 6 253 samochody, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 31,34% i 12,56% udziału w rynku.

W sierpniu bestsellerami marki były Transit oraz Transit Courier. Ten pierwszy sprzedał się w 239, a drugi w 185 egzemplarzach. Te dwa modele łącznie odpowiadały za 59,4% sprzedaży marki. Świetnie sprzedawały się także Transit Custom oraz Ranger, które znalazły po ponad 120 nowych nabywców. Co niezwykle istotne, to kolejny miesiąc, w którym wszystkie dostawcze modele Forda odnotowały wzrost sprzedaży względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast Ranger - z imponującym udziałem ponad 45% - cały czas pozostaje liderem segmentu pick-upów.

Marka cały czas jest zdecydowanym liderem rynku minibusów. W sierpniu nowych nabywców znalazło 167 takich pojazdów. Ford był jedynym producentem z pierwszej piątki, który odnotował wzrost sprzedaży względem sierpnia 2020 r. - o 14,38%. W całym roku sprzedaż osiągnęła już 1 365 samochodów, co daje Fordowi imponujący udział w rynku - 23,64%.