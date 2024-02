Fiat liderem w koncernie Stellantis. Nie dzięki Europie

Spis treści: 01 Fiat oddał rynek europejski bez walki

Fiat oddał rynek europejski bez walki

Jeszcze na początku XXI Fiat w Europie miał pozycję trudną do podważenia. Dziś jednak włoski producent nie należy do czołowych graczy. Według danych IBRM Samar w styczniu 2024 roku ani Fiat, ani żaden jego model nie trafiły do pierwszych dziesiątek najpopularniejszych marek i samochodów w Polsce. Z kolei ze wstępnych danych firmy Dataforce, na które powołuje się Automotive News Europe wynika, że w styczniu tego roku najpopularniejszym modelem Fiata w Europie była Panda. Znalazła się ona jednak dopiero na 13. miejscu zestawienia bestsellerów Kolejny reprezentant marki, model 500, był daleko niżej, zajmując 35. lokatę.

Fiat najpopularniejszą marką koncernu Stellantis

Mimo to Fiatowi udało się w zeszłym roku sprzedać 1,35 mln samochodów. Taki wynik przełożył się na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wszystkie marki koncernu Stellantis. Jak udało mu się to osiągnąć?

Choć w Europie pozycja Fiata jest już marginalna, to nie można tego powiedzieć o samych Włoszech. W ojczyźnie włoski producent, z wynikiem 175 tys. sprzedanych egzemplarzy, jest liderem na rynku samochodów osobowych. Liczba sprzedanych egzemplarzy pozwoliła na udział w rynku wynoszący 11,1 proc. Liderem sprzedaży, już po raz 12., był w zeszłym roku Fiat Panda. Z kolei najlepiej sprzedającym się miejskim elektrykiem we Włoszech był model 500e. Jeśli zaś chodzi o auta użytkowe, liderem na włoskim rynku był model Doblo, który sprzedał się w liczbie 21,9 tys. egzemplarzy z udziałem w rynku wynoszącym 29,4 proc.

Fiat najpopularniejszym producentem w Ameryce Południowej

Za wynikami Fiata nie stoją jednak wyłącznie Włochy. Na sukces włoskiego producenta składają się wyniki z rynków spoza Starego Kontynentu. W całej Ameryce Południowej marka zanotowała w minionym roku udział w rynku wynoszący 14,5 proc., a to dało jej pozycję lidera. Sprzedano tam ponad 542 tys. samochodów. Wysoką sprzedaż włoski producent notuje m.in. w Brazylii czy Argentynie.

Fiat dominuje na rynku Algierii

Największe wrażenie robią chyba jednak wyniki z Afryki i Bliskiego Wschodu. W zeszłym roku udział Fiata w rynku tureckim wyniósł 15,7 proc., a najpopularniejszym modelem był Fiat Egea. Z kolei w Algierii Fiat sprzedał 50 tys. samochodów, a to pozwoliło mu zanotować udział w rynku wynoszący... 78,6 proc.