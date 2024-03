Fiat 600 teraz także jako hybryda, ale nie licz na niską cenę

Fiat 600 Hybrid - silnik i osiągi

Oznaczenie Hybrid w nowej wersji Fiata 600 sugerować może klasyczny napęd hybrydowy, ale tak naprawdę mamy tu do czynienia z miękką hybrydą, choć działającą inaczej niż większość tego typu rozwiązań. Pod maską znajdziemy 3-cylindrowy silnik 1.2 z doładowaniem, generujący 100 KM. Wspomaga go elektryczny motor o mocy 29 KM, a całość przenoszona jest na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej.

Typowa miękka hybryda pozwala najwyżej na wyłączenie jednostki spalinowej, gdy zdejmiemy nogę z gazu i swobodne toczenie się przez krótki czas. Rozwiązanie zastosowane w 600 Hybrid daje możliwość również jazdy w trybie elektrycznym i to nie tylko podczas manewrowania na parkingu, ale także podczas poruszania się z prędkościami do 30 km/h. Zdaniem producenta pozwala to na obniżenie zużycia paliwa o 15 proc. względem napędu wyłącznie spalinowego.

Według oficjalnych danych Fiat 600 Hybrid spala średnio 4,9 l/100 km. Auto przyspiesza do 100 km/h w 10,9 s, a jego prędkość maksymalna to 184 km/h.

Fiat 600 Hybrid - cena i wyposażenie

Elektryczny Fiat 600e dostępny jest obecnie tylko w dwóch wersjach - specjalnej Red oraz topowej La Prima. Ich ceny to odpowiednio 165 tys. zł oraz 190 tys. zł. Odmiana hybrydowa jest znacznie tańsza, ale nadal nie jest to mało jak na crossovera segmentu B.

Fiat 600 Hybrid - polskie ceny Wersja Cena 600 Hybrid 108 tys. zł La Prima 128 tys. zł

Podstawowa odmiana nie ma nawet nazwy i określana jest po prostu jako "600 Hybrid". Jej standardowe wyposażenie obejmuje między innymi:

reflektory LED

system multimedialny z ekranem 10,25 cala

zegary z ekranem 7 cali

czujniki cofania

klimatyzację manualną

system automatycznego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów

Obecnie jedyna alternatywa to topowa wersja La Prima, oferująca w standardzie kompletne wyposażenie. Otrzymujemy w niej więc między innymi:

18-calowe alufelgi

nawigację

kamerę cofania

tempomat adaptacyjny z asystentem pasa ruchu

system bezkluczykowy

fotel kierowcy z elektryczną regulacją i masażem

tapicerkę ze skóry ekologicznej

podgrzewane przednie siedzenia

klimatyzację automatyczną

oświetlenie nastrojowe

Można już składać zamówienia na Fiata 600 Hybrid, ale producent nie podaje, kiedy do klientów trafią pierwsze egzemplarze. Co ciekawe, mocno podkreślany jest fakt, że 600 powstaje w Tychach (tak jak bliźniaczy Jeep Avenger) - w cenniku znajdziemy w kilku miejscach polską flagę i napis "Z dumą wyprodukowany w Polsce".