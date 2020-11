Drastyczny spadek sprzedaży nowych aut w Polsce

​W ciągu trzech kwartałów br. w Polsce zarejestrowano o 28,2 proc. mniej nowych aut osobowych wobec analogicznego okresu 2019 r. - podała firma KPMG. Spadek dotyczył też aut dostawczych, ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Produkcja aut osobowych spadła o 40,4 proc.

Zdjęcie Tegoroczny spadek sprzedaży sięga niemal 30 proc. / fot. Krzysztof Mystkowski/KFP /Reporter

Dodano, że tempo wzrostu utrzymuje natomiast segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. Od stycznia do końca września br. w Polsce sprzedano blisko 47,9 tys. tego typu pojazdów - o 25,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. - wskazano w raporcie kwartalnym KPMG w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego "Branża motoryzacyjna".

Reklama

Blisko 36,8 tys. pojazdów z napędami alternatywnymi kupili klienci instytucjonalni (26,7 proc. wzrost rdr). Natomiast odbiorcy indywidualni do końca września br. kupili ponad 11,1 tys. tego typu aut (o 22,7 proc. więcej niż rok wcześniej). Najsilniejszy wzrost sprzedaży zanotowano w przypadku samochodów hybrydowych typu Plug-in. Do końca września br. sprzedano blisko 2,4 tys. tego typu aut - o 213,8 proc. więcej niż w ciągu 9 miesięcy 2019 roku.



W segmencie samochodów z napędami alternatywnymi, tylko auta napędzane gazem (LPG i CNG/LNG) odnotowują niższą sprzedaż. W ciągu dziewięciu miesięcy Polacy zarejestrowali blisko 4,5 tys. aut tego typu, co oznacza spadek o 42,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.



"Pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na wyniki produkcyjne fabryk motoryzacyjnych. W ciągu 9 miesięcy 2020 roku w Polsce wyprodukowano ogółem 325,5 tys. pojazdów - o 34,8 proc. mniej niż w poprzednim roku" - podkreślono. Najgłębszy spadek (40,4 proc.) dotyczy produkcji samochodów osobowych.



Po trzech kwartałach 2020 r. liczba rejestracji nowych aut osobowych w Polsce wynosi 295,1 tys. pojazdów i jest o 28,2 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. "W segmencie klientów instytucjonalnych, który stanowi 71,1 proc. rynku, do końca września 2020 r. zarejestrowano 209,9 tys. pojazdów - co oznacza spadek o 27,1 proc. w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku" - czytamy. Klienci indywidualni zarejestrowali w tym czasie 85,2 tys. samochodów, o 30,7 proc. mniej niż w ciągu trzech kwartałów 2019 r.



Wytwórcy aut osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce do końca września 2020 r. 241,7 tys. pojazdów (spadek o 31,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.). Analitycy podkreślili, że lepiej wygląda sytuacja w segmencie aut osobowych premium+, w którym zarejestrowano 53,4 tys. pojazdów. Po trzech kwartałach br. spadek wyniósł w tej grupie 7,2 proc. rdr. Klienci indywidualni kupili 6,1 tys. aut tej klasy (o 15,9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 r.), z kolei 9,5-proc. spadek rejestracji pojazdów z segmentu premium+ zanotowano w grupie klientów instytucjonalnych.



Według raportu w ciągu trzech kwartałów 2020 r. zmniejszyła się liczba rejestracji we wszystkich segmentach pojazdów osobowych. Najsilniejsze spadki dotyczyły małych i średnich MPV, (spadek rejestracji o 63 proc. rdr) oraz dużych samochodów MPV (blisko 54-proc. spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego r.). "Latem i wczesną jesienią wydawało się jeszcze, że te spadki się nieco zmniejszą do końca roku, ale pandemia zaatakowała ze zdwojoną siłą i z całą pewnością już wiadomo, że wyniki będą niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - oceniono.



W raporcie zwrócono też uwagę na niższą sprzedaż samochodów dostawczych i ciężarowych - zarejestrowano 40,4 tys. aut dostawczych - spadek o 21 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Natomiast 42,7-proc. spadki rdr dotyczą rejestracji przyczep i naczep - do końca września br. zarejestrowano ich blisko 10,9 tys. Niższą sprzedaż zanotowano też w grupie autobusów i autokarów. Po trzech kwartałach 2020 r. ich łączna sprzedaż wyniosła 1028 sztuk - była o 47,8 proc. niższa niż w porównywalnym okresie 2019 r.



Analitycy dodali, że wybuch pandemii spowolnił obserwowany w poprzednim roku rozwój rynku motocykli w Polsce. Do końca września br. zarejestrowano 17 tys. nowych tego typu pojazdów (o 1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.