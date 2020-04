Dramat. Tak - jednym słowem - określić można sytuację w salonach samochodowych. W marcu sprzedaż nowych aut w Polsce zmalała o rekordowe 40 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku!

Producenci Dwa miliardy euro strat tygodniowo! Koronawirus sparaliżował przemysł motoryzacyjny

Marzec był pierwszym pełnym miesiącem sprzedaży, w którym Polacy odczuli obostrzenia wynikające z tzw. specustawy mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Efekty widać m.in. w statystykach dotyczących rejestracji nowych pojazdów.

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w ubiegłym miesiącu w Polsce zarejestrowano 33 985 nowych samochodów osobowych i dostawczych o DMC poniżej 3,5 tony. To o 39,9 proc. mniej niż w marcu ubiegłego roku i o 21,25 proc. mniej niż w lutym bieżącego roku!

Przedstawiciele Instytutu SAMAR zauważają, że to najgorszy marcowy wynik od 2013 roku.

Co gorsza obostrzenia związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa zbiegły się w czasie z wejściem w życie nowych norm emisji spalin, co - dodatkowo - przełożyło się na wzrost cen nowych pojazdów. W efekcie - jak informuje SAMAR - skumulowana liczba rejestracji nowych samochodów w Polsce w okresie od początku stycznia do końca marca 2020 wyniosła zaledwie 121 030 egzemplarzy, co oznacza spadek zainteresowania klientów aż o 22,83 proc.

W rankingu rejestracji prym wiedzie Toyota, która w marcu sprzedała w Polsce 4 550 samochodów. Drugie miejsce - z wynikiem 4 340 rejestracji - zajmuje Skoda. Trzecia pozycja należy obecnie do Volkswagena (2 447 rejestracji). W pierwszej piątce najchętniej wybieranych marek w marcu znajdziemy jeszcze kolejno: Kię (1 755 rejestracji) i Dacię (1 512 rejestracje).

Jeżeli chodzi o poszczególne modele, miano marcowego bestsellera należy do Toyoty Corolli (1 597 rejestracji). Na podium znajdziemy jeszcze: 2. Skodę Octavię (1 278 rejestracji) i 3. Skodę Fabię (1 033 rejestracje). W pierwszej piątce są też: 4. Toyota Yaris (1 005 rejestracji) oraz faworyt nabywców indywidualnych - Dacia Duster (907 rejestracji).