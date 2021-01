Dni Golfa policzone? Te dane nie zostawiają złudzeń!

Jeśli fanom silników spalinowych wydaje się jeszcze, że samochody elektryczne to chwilowa moda, która przeminie równie szybko jak się pojawiłam, mamy złe wiadomości. Najnowsze dane dotyczące sprzedaży nowych aut nie pozostawiają złudzeń. Od elektryczności nie ma już odwrotu!

Zdjęcie W grudniu ID.3 cieszył się prawie takim samym powodzeniem jak Golf! /INTERIA.PL Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.3 jest świetny w mieście. A poza nim?

Firma badawcza Jato Dynamics opublikowała właśnie obszerną analizę dotyczącą rynku elektrycznych samochodów w Europie. Z danych dotyczących 23 krajów Starego Kontynentu wynika, że popyt na nie wzrósł w stosunku do 2019 roku o 147 proc. Na tym jednak nie koniec.



Reklama

W liczbach bezwzględnych wygląda to następująco. Rok 2019 zamknął się w Europie wynikiem około 575 tys. rejestracji aut z wtyczką (bateryjne i hybrydy plug-in). Dla porównania, w minionych dwunastu miesiącach na naszych drogach przybyło już 1,42 elektryków i to pomimo - wywołanego pandemią koronawirusa - skokowego spadku popytu na nowe auta.



Nie ulega wątpliwości, że za imponujący wynik w dużej mierze odpowiada rynkowy debiut Volkswagena ID.3 Chociaż pojazd pojawił się w salonach w ostatnim kwartale, w skali Starego Kontynentu zanotował w ubiegłym roku aż 56,1 tys. rejestracji i uplasował się na trzeciej pozycji najchętniej kupowanych elektryków! W europejskim zestawieniu wyprzedziły go jedynie: Tesla Model 3 (85,7 tys. rejestracji) oraz liderujące Renault ZOE (99,3 tys. rejestracji). W pierwszej piątce najpopularniejszych elektryków w Europie znajdziemy jeszcze: 4. Hyundaia Konę (47 796 rejestracji) oraz 5. Volkswagena e-Golfa (33 650 rejestracji).



Debiut ID.3 pozwolił Volkswagenowi zwiększyć swój udział w rynku europejskich samochodów bateryjnych do 25,2 proc. Stało się to głównie kosztem Tesli, której wynik zmalał z 31 proc. w roku 2019 do 13,3 proc. w roku ubiegłym!



Za wiele rejestracji ID.3 odpowiadają wprawdzie dealerzy, a same auta służą do celów promocyjnych. Nie zmienia to jednak faktu, że model spotkał się z zaskakująco dobrym przyjęciem. Imponują zwłaszcza grudniowe wyniki, wg których elektryczny Volkswagen był drugim najlepiej sprzedającym się nowym autem w Europie! Ostatni miesiąc anno domini 2020 przyniósł dokładnie 27 997 rejestracji ID.3. Do liderującego Volkswagena Golfa (30 073 rejestracje) zabrakło więc zaledwie 2 076 samochodów!

Zdjęcie Rejestracje samochodów bateryjnych w 2020 roku w Europie /

Warto dodać, że trzeci stopień podium w grudniowym rankingu zajął kolejny elektryk - Tesla Model 3, która pochwalić się może wynikiem 24 567 rejestracji. Oba z wymienionych aut elektrycznych wyprzedziły w grudniu takie ikony, jak np. 4. Renault Clio (22 399 rejestracji) czy 5. Peugeota 2008 (20 690 rejestracji).



Mocno ewoluował również rynek hybryd plug-in. W pierwszej trójce tych pojazdów znalazły się aż dwie rynkowe nowości. Najchętniej rejestrowanym autem tego typu był - debiutujący w ubiegłym roku -Mercedes klasy A (29 427 rejestracji). Auto z gwiazdą na masce wyprzedziło 2. Mitsubishi Outlandera (26 673 rejestracje) oraz sklasyfikowane na 3. pozycji Volvo XC40 (26 506 rejestracji, debiut w 2020 roku).

Paweł Rygas