Corolla, a potem długo, długo nic. Jakie nowe auta kupują Polacy?

Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów osobowych w listopadzie. Pierwsza trójka bez zmian

02 Najpopularniejszym modelem wciąż Corolla

03 Toyota dominuje w 2022 roku. Najlepiej wypada Corolla

04 Jak kupowali klienci indywidualni, a jak firmowi?

05 Sprzedaż samochodów dostawczych w listopadzie. Są dobre i złe wiadomości

06 Sprzedaż samochodów dostawczych. Jakie modele były najpopularniejsze?

W listopadzie 2022 roku zarejestrowano w Polsce 39 719 nowych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W porównaniu z listopadem 2021 oraz październikiem tego roku jest to wzrost kolejno o 4,67 proc. i 7,36 proc. To 3. miesiąc z rzędu, w którym zanotowano wzrost sprzedaży po 14 miesiącach spadku w perspektywie rok do roku - podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Sprzedaż samochodów osobowych w listopadzie. Pierwsza trójka bez zmian

W minionym miesiącu zarejestrowano w Polsce 34 196 samochodów osobowych. W porównaniu z listopadem poprzedniego roku jest to wzrost o 7,03 proc. Wynik ten oznacza też, że zarejestrowano o 6,86 proc. więcej samochodów w porównaniu z tegorocznym październikiem. Liczba zarejestrowanych od początku roku do listopada samochodów wyniosła 382 893 sztuk. W porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku nastąpił spadek o 6,73 proc.

Podium najchętniej wybieranych przez Polaków marek w listopadzie nie uległo zmianom. Wciąż prowadzi Toyota z wynikiem 6 287 zarejestrowanych samochodów. Za nią znajdują się Skoda (3 630) i Kia (2 701). W pierwszej trójce nie zaszły zmiany również, jeśli patrzeć od początku roku.

Tu także przoduje Toyota (66 887 zarejestrowanych aut). W porównaniu z rokiem poprzednim jest to jednak spadek o 1,28 proc. Udział japońskiego producenta w polskim rynku wyniósł 17,47 proc. Na kolejnym miejscu podium znalazła się Skoda z wynikiem 37 442 rejestracji. Również czeska marka zanotowała spadek (o 10,68 proc.). Jej udział w naszym rynku to 9,78 proc. Pierwszą trójkę zamyka Kia. Od początku roku zarejestrowano 31 468 aut koreańskiego producenta. To zaś oznacza wzrost o 3,9 proc. i udział w polskim rynku na poziomie 8,22 proc.

Najpopularniejszym modelem wciąż Corolla

Również w zestawieniu na najpopularniejsze modele w listopadzie wygrywa Toyota. Mało tego, pierwsze dwa miejsca rankingu zajęły jej auta. Liderem zestawienia jest Corolla z wynikiem 2 115 rejestracji, a wiceliderem Yaris Cross (1 107). Honoru europejskich samochodów musi bronić Skoda Octavia, która znalazła się na trzecim stopniu podium (w zeszłym miesiącu była na drugim miejscu). Osiągnęła ona wynik 978 zarejestrowanych egzemplarzy. Poza Octavią w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych modeli w listopadzie znalazły się jeszcze 3 auta europejskie. Na 6. miejscu ulokowała się Dacia Duster (814 zarejestrowanych aut), na 8. - Skoda Fabia (662), a na 10. - Volkswagen T-Roc (613). Oznacza to, że stosunek modeli europejskich do azjatyckich poprawił się. We wcześniejszym miesiącu wynosił 3 do 7. W listopadzie (podobnie jak we wrześniu) było to znowu 4 do 6.

Najwięcej modeli w zestawieniu należy do Toyoty. Poza dwoma autami, które znalazły się na podium, w pierwszej dziesiątce są także Yaris (5. miejsce, 848 aut) i RAV4 (9. miejsce, 620 samochodów).

Toyota dominuje w 2022 roku. Najlepiej wypada Corolla

Pierwsza dwójka najchętniej kupowanych samochodów od początku roku także należy do japońskiego producenta. Na czele zestawienia znajduje się Corolla z wynikiem 19 600 sztuk. W porównaniem z rokiem ubiegłym jest to jednak spadek o 1,84 proc. Pozycję wicelidera zajmuje Yaris (11 080 sztuk, spadek o 17,79 proc.). Podium zamyka Kia Sportage (4 785 sztuk). Jako jedyny z pierwszej trójki model ten zanotował wzrost (o 39,66 proc.).

Również w tym zestawieniu najwięcej aut posiada logo Toyoty. Nie licząc pierwszej dwójki znalazły się także RAV4 (6. miejsce, 9 726 aut), C-HR (9. miejsce, 7 799) i Yaris Cross (10. miejsce, 7 767). Honoru motoryzacji ze Starego Kontynentu bronią tylko 2 auta - Dacia Duster (4. miejsce, 10 037 sztuk) i Skoda Octavia (5. miejsce, 9 912).

Jak kupowali klienci indywidualni, a jak firmowi?

Nieco lepiej europejska motoryzacja wypada wśród samych klientów indywidualnych. Odpowiada za to Dacia Duster, która zajęła w tym zestawieniu pierwsze miejsce. Osiągnęła ona wynik 4 928 sztuk. Oznacza to jednak spadek o 4,85 proc. Kolejne miejsce w pierwszej trójce zdobyła Toyota Yaris Cross (4 805 sztuk) Zanotowała ona wzrost o 1 748,08 proc.! Ostatnią lokatę na podium zajęła Kia Sportage (4 785 egzemplarzy i wzrost o 33,03 proc.).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów firmowych jest jednak Corolla. Z wynikiem 17 031 zaliczyła ona wzrost o 4,99 proc. Drugą lokatę zajęła natomiast Skoda Octavia (8 757 sztuk, spadek o 17,36 proc.), a trzecią - Hyundai i30 (7 339, wzrost o 27,81 proc.).

Sprzedaż samochodów dostawczych w listopadzie. Są dobre i złe wiadomości

W listopadzie tego roku zarejestrowano w naszym kraju 5 523 samochody dostawcze, co w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim oznacza spadek o 7,9 proc. Jest jednak też dobra wiadomość. Wynik ten jest o 10,55 proc. lepszy niż w październiku tego roku. W perspektywie całego 2022 niestety wciąż nie wygląda to najlepiej. Od stycznia zarejestrowano 56 489 samochodów dostawczych, to zaś oznacza spadek o 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Najlepszy wynik w minionym miesiącu zanotowało Renault. Zarejestrowano 1 036 pojazdów tej marki. Kolejne 2 miejsca na podium przypadły Fiatowi (790 aut) i Fordowi (690). Renault dzierży tytuł lidera także w perspektywie styczeń - listopad. W sumie zarejestrowano w tym okresie 11 744 auta. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to spadek o 8,9 proc. Udział producenta w polskim rynku wyniósł 20,79 proc. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Ford z wynikiem 8 006 aut (o 11,32 proc. mniej). Udział marki wyniósł 14,17 proc. Na trzeciej lokacie znalazło się IVECO. Wynik 6 436 zarejestrowanych egzemplarzy oznacza wzrost o 6,12 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział producenta w polskim rynku wyniósł 11,39 proc.

Sprzedaż samochodów dostawczych. Jakie modele były najpopularniejsze?

Największą popularnością w minionym miesiącu cieszyło się Renault Master. Zarejestrowano 853 sztuki tego modelu. Drugą lokatę zajął Mercedes Sprinter (556). Minimalnie gorzej wypadło, znajdujące się na trzeciej pozycji IVECO Daily z wynikiem 553 egzemplarzy.

Wśród najchętniej wybieranych modeli od początku roku pierwsza trójka prezentuje się w dokładnie takiej samej kolejności jak przed miesiącem. Liderem jest Renault Master z wynikiem 9 132 sztuk (spadek o 10,65 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym). Kolejne miejsca na podium zajmują IVECO Daily (6 436 egzemplarzy, wzrost o 6,12 proc.) oraz Mercedes Sprinter (4 442, wzrost o 2,28 proc.).

