BMW X5 M oraz X6 M już w Polsce

Usportowione wersje SUV-ów BMW właśnie wjechały do polskich salonów. Do wyboru są odmiany standardowe oraz wzmocnione do 625 KM Competition.

Zdjęcie BMW X5 M / Premiery BMW X5 M oraz X6 M - ekstremalne SUVy

Najostrzejsze odmiany X5 oraz X6 wyróżniają się wieloma sportowymi akcentami, jak na przykład optymalizującymi dopływ powietrza chłodzącego dużymi wlotami, skrzelami M na błotnikach, spojlerem dachowy oraz pasem tylnym z elementami dyfuzora. Dopełnieniem ekstrawertycznego designu może być lakier specjalny z oferty BMW Individual.



Moc silnika V8 z technologią TwinPower Turbo o pojemności 4,4 litra, w modelach Competition została zwiększona do 625 KM, z maksymalnym momentem obrotowym o wartości 750 Nm. Trakcja oraz dynamika jazdy wspierane są przez napęd na cztery koła M xDrive oraz wyjątkowo sztywne zawieszenie silnika. Uwagę zwraca także adaptacyjny układ jezdny M, układ kierowniczy M Servotronic, elektrycznie sterowane amortyzatory, specjalnie zestrojony system DSC oraz układ hamulcowy M, który może pracować w dwóch trybach - comfort i sport.



Standardowo X5 M oraz X6 M mają tapicerkę ze skóry Merino o delikatnej fakturze. Samo wnętrze wyróżnia się jedynie sportową kierownicą oraz obszerne, mocno wyprofilowane fotele.



Ceny BMW X5 M rozpoczynają się od 599 000 zł, a X6 M od 612 300 zł. Z kolei ceny modeli Competition w przypadku X5 M zaczynają się od 670 318 zł, a X6 M od 683 618 zł.