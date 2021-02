31,5 mln zł - to wartość głośnego przetargu na samochody dla rządu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, właśnie rozstrzygnięto postępowanie na 308 pojazdów.

Jakie auta kupuje rząd? Limuzyny czy użytkowe?

W ogłoszonym w październiku przetargu Centrum Obsługi Administracji rządowej określiło 15 rodzajów kupowanych samochodów. Chodzi m.in. o małe i średnie samochody kombi, średnie hatchback, średnie i duże SUV-y z napędem na cztery koła, samochody elektryczne i hybrydowe.

Spis zawiera też kilka grup samochodów z segmentu D - to już większe auta, które mają mieć różne silniki o mocy minimum 150 i 180 koni mechanicznych. Oprócz tego mowa jeszcze o busach.

Od momentu pojawienia się informacji o tym przetargu na rządzących spadła krytyka dotycząca decyzji o wydatkach na samochody w dobie walki z koronawirusem. Urzędnicy tłumaczyli, że chodzi głównie o tak zwane "samochody użytkowe". W sumie mają trafić do kilkudziesięciu instytucji administracji rządowej. Największa część zasili flotę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale także ministerstwa - m.in obrony, finansów czy spraw zagranicznych.

Z informacji opublikowanych w dokumentach przetargowych wynika, że 308 samochodów kupowanych jest za cenę nieznacznie wyższą niż rządowa administracja zaplanowała na to postepowanie. Wydanych ma zostać 31 417 160 złotych, a kwota przewidywana wynosiła mniej więcej 29 milionów.

Oto jakie samochody zostaną kupione za tę kwotę:



Samochody benzynowe segment B kombi - 137 szt.



Samochody benzynowe segment C hatchback - 52 szt.



Samochody benzynowe segment C kombi - 3 szt.



Samochody benzynowe segment C z napędem 4x4 SUV - 23 szt.



Samochody elektryczne segment C hatchback/liftback - 31 szt.



Samochody benzynowe segment D sedan/liftback o mocy minimum 150 KM - 6 szt.



Samochody benzynowe segment D sedan/liftback o mocy minimum 180 KM - 13 szt.



Samochody diesel segment D sedan/liftback o mocy minimum 180 KM - 5 szt.



Samochody benzynowe segment D z napędem 4x4 sedan/liftback - 11 szt.



Samochody hybrydowe segment D sedan/liftback - 7 szt.



Minibusy diesel 9-miejscowe o mocy minimum 180 KM - 3 szt.



Minibusy diesel 9-miejscowe z bagażnikiem o mocy min. 145 KM - 9 szt.



Furgon 3-osobowy o mocy 140 KM - 2 szt.



Furgon 5-osobowy o mocy 145 KM - 2 szt.



Samochody hybrydowe segment C kompakt kombi - 3 szt.



Ze względu na obszerność przetarg został podzielony na kilka części, do których można było się zgłaszać niezależnie. W różnych częściach wyłoniono również różnych dilerów jako zwycięzców. Rząd kupi samochody między innymi Skody, Opla, Hyundaia, Renault, Forda czy Toyoty.