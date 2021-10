Audi RS3 już w Polsce. Cena powala

Premiery Audi RS3 przyspiesza w 3,8 sekundy

Nowe Audi RS3 napędzanym jest kultowym dla producenta, 5-cylindrowym silnikiem 2.5 TFSI o mocy 400 KM. Do standardu należy 7-biegowa przekładnia automatyczna oraz oczywiście napęd quattro, dbający o wzorową trakcję. Naprawdę wzorową, ponieważ przyspieszając do 100 km/h w 3,8 s RS3 wchodzi w rewiry supersamochodów. Nic dziwnego też, że jest najszybszym kompaktem na Nurburgringu.

Można było się spodziewać więc, że cena będzie odpowiednio wysoka i taka też jest. Za wersję Sportback zapłacimy 275 tys. zł, a Limousine, czyli sedan, kosztuje aż 284 tys. zł. Standardowe wyposażenie obejmuje 19-calowe felgi, sportowe zawieszenie, system multimedialny, wirtualne wskaźniki, sportowe fotele pokryte skórą i mikrofibrą, reflektory LED, czujniki parkowania oraz tempomat.



Reklama

Audi RS3 2021 1 / 17 Audi RS3 Źródło: udostępnij

Jak to jednak w Audi bywa, lista dodatków jest bardzo długa. Na szczególną uwagę zasługuje sportowy wydech (5900 zł), pakiet RS Dynamic plus (10 910 zł) obejmujący adaptacyjne zawieszenie, dodatkowe tryby jazdy (między innymi pozwalający na driftowanie) i przesunięcie ogranicznika prędkości do 290 km/h, a do kompletu warto dodać łączące się z tym pakietem ceramiczne hamulce na przedniej osi, wycenione na 27 400 zł. Chcąc dobrać wszystkie dodatki do RS3, przekroczycie granicę 400 tys. zł.