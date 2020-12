Znamy najrozsądniejszego kierowcę świata roku 2020

Wyzwanie promujące jazdę rozsądną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska - 2020 FIA Smart Driving Challenge - wygrał Francuz Alexandre Stricher. Spośród biorących udział Polaków najwyżej, na 9. pozycji uplasował się Bartłomiej Wilk, podczas gdy w całym wyzwaniu udział wzięło 585 osób z 5 kontynentów i 26 narodowości.

Zdjęcie FIA SDC

Po zawieszeniu z powodu wyjątkowych tegorocznych okoliczności, sezon 2020 FIA Smart Driving Challenge rozpoczął się dopiero 26 października i składał się z czterech rund trwających tydzień.

Podczas wyzwania wzorce jazdy uczestników są monitorowane w czasie rzeczywistym za pomocą sztucznej inteligencji przez platformę cyfrową Enerfy® połączoną z aplikacją na smartfony, a codzienne podróże przekształcane są w cyfrowy wynik pozwalający na ustalenie rankingu wyzwania. Po każdej przejażdżce uczestnicy mają dostęp do analizy swojego stylu jazdy w aplikacji i mogą dowiedzieć się, jak doskonalić swoje umiejętności za kierownicą.

Dołączając do wyzwania, uczestnicy mogli wybrać zespół kierowany przez jednego z prestiżowych mistrzów sportów motorowych, w tym Gosię Rdest i Karola Basza. W Polsce wyzwanie promowane jest przez Polski Związek Motorowy i Interię.

Finał globalnego wyzwania, do którego zaproszonych zostało najlepszych 22 kierowców, odbywał się online w tygodniu 25-29 listopada.

Okazuje się, że polski reprezentant w finale, Bartłomiej Wilk, osiągnął w pewnym momencie wyzwania najlepszy wynik wszech czasów, czym zmotywował pozostałych uczestników do jeszcze rozsądniejszej jazdy. Przyznał to również zwycięzca, Alexandre Stricher. W trakcie trwania wyzwania, dzięki poprawie stylu jazdy, Bartłomiej zdołał zwiększyć swoje oszczędności emisji CO 2 z 9,7% do 30,2%. Do tego okazuje się, że Bartłomiej jeździ z 70%-mniejszym ryzykiem udziału w wypadku niż przeciętne. Gratulacje!

Do 6 grudnia trwa jeszcze polskie wyzwanie rozsądnej jazdy. Już za kilka dni dowiemy się, kto zostanie najrozsądniejszym kierowcą Polski 2020 roku.