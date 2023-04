Zmniejszają ryzyko wypadku o 20 proc. - inne kraje mogą się od nas uczyć

Spis treści: 01 Światła mijania przez całą dobę - Polska chlubnym wyjątkiem

02 Światła do jazdy dziennej poprawiają bezpieczeństwo na drodze

03 Kierowcy zapominają włączać światła?

W Polsce obowiązek jazdy na światłach mijania przez całą dobę wprowadzono na długo przed upowszechnieniem się świateł do jazdy dziennej. Stało się to dokładnie szesnaście lat temu w kwietniu 2007 roku. Mimo tego wielu zmotoryzowanych wciąż zapomina o konieczności włączenia świateł.



W ubiegłym roku policjanci drogówki ujawnili 72 091 wykroczeń dotyczących poruszania się po drogach bez wymaganego oświetlenia - poinformował Interię komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Ile dziś zapłacić trzeba za takie gapiostwo?



Reklama

za jazdę bez świateł (mijania lub DRL) w okresie od świtu do zmierzchu grozi nam mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne,

za jazdę bez świateł (mijania) w okresie od zmierzchu do świtu taryfikatory przewidują mandat w wysokości 300 zł i 6 punktów karnych,

za jazdę bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby, kierowca ukarany zostanie mandatem w wysokości 200 zł i 6 punktami karnymi.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ze świateł do jazdy dziennej korzystać można wyłącznie w okresie od świtu do zmierzchu "w warunkach normalnej przejrzystości powietrza". Oznacza to, że kierowca zobowiązany jest do włączenia świateł mijania chociażby w czasie opadów atmosferycznych czy zamglenia.

Światła mijania przez całą dobę - Polska chlubnym wyjątkiem

Polskie przepisy dotyczące oświetlenia pojazdów uznać można za dość restrykcyjne. W wielu krajach naukowcy wciąż przekonywać muszą opinię publiczną, co do zasadności używania świateł przez cały rok.



Jako przykład wymienić można chociażby Australię, gdzie z uwagi na nasłonecznienie kierowcy niechętnie korzystają nawet ze świateł do jazdy dziennej. W jaki sposób ich stosowanie przekłada się na prawdopodobieństwo uczestniczenia w wypadku drogowym?

Światła do jazdy dziennej poprawiają bezpieczeństwo na drodze

By przekonać kierowców do jazdy z włączonymi światłami Centrum Badań nad Wypadkami Uniwersytetu Monash w Melbourne pokusiło się o ciekawą analizę. Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące wypadków drogowych z czterech regionów:



Nowej Południowej Walii,

Wiktorii,



Queensland,



Zachodniej Australii.



Chodziło o wypadki zgłoszone lokalnej policji w latach 2010-2017. W ramach kwerendy naukowcy wykazali się tu tytaniczną pracą - przeanalizowano numery VIN wszystkich uczestniczących w wypadkach pojazdów, by sprawdzić, które z nich wyposażone były fabrycznie w oświetlenie do jazdy dziennej. Wnioski?

Kierowcy zapominają włączać światła?

Z badań wynika, że prawdopodobieństwo uczestniczenia w wypadku drogowym pojazdu fabrycznie wyposażonego w światła do jazdy dziennej jest mniejsze o 7,6 proc. w stosunku do samochodu, który nie dysponuje światłami DRL. Mowa jednak o danych uśrednionych, które nie uwzględniają zmiennych warunków dobowych.



Badania wykazały, że prawdopodobieństwo uczestniczenia w wypadku autem ze światłami do jazdy dziennej spada aż o 20,3 proc. "o świcie i zmierzchu" na drogach z ograniczeniem prędkości powyżej 47 mil (75 km) na godzinę!



Nie jest to jednak zaskoczeniem - właśnie o świcie i zmierzchu odczuwamy największy dyskomfort powodowany przez wady wzroku, a wielu kierowców przypomina sobie o obowiązku włączenia świateł mijania dopiero, gdy przestają cokolwiek widzieć.



***