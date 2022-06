Spis treści: 01 Potrzebna będzie sekcja zwłok

"Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci 1,5-rocznego dziecka. Czyn ten kwalifikowany jest z art. 155 kodeksu karnego, za który grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat" - powiedziała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka.

Potrzebna będzie sekcja zwłok

Jak dodała, w środę czynności procesowe prowadził prokurator, m.in. zostały przeprowadzone oględziny miejsca i ciała dziecka. Ciało było w samochodzie. Planowane jest przeprowadzenie sekcji sądowo-lekarskiej, przyczyny śmierci 1,5-rocznego chłopca będą ustalane przez biegłych po przeprowadzeniu sekcji.

Trwa gromadzenie materiału dowodowego w sprawie.

38-letnia matka zapomniała odwieźć dziecko do żłobka?

Informację o śmierci dziecka jako pierwszy podał w środę portal rmf24.pl. Jak poinformowano nieoficjalnie, 38-letnia kobieta miała zawieźć rano starsze dziecko do przedszkola w Szczecinie, a później pojechać do pracy i tam zostawić samochód. Przed godz. 17 odebrała z przedszkola dziecko i pojechała po młodszego syna do żłobka, gdzie dowiedziała się, że nie przywiozła go tam tego dnia.

"Po powrocie do samochodu okazało się, że na tylnym siedzeniu pasażera znajduje się 1,5-roczny chłopiec, który cały ten czas spędził w samochodzie kobiety. Dziecko nie dawało oznak życia" - przekazał portal.

Na miejsce mieli zostać wezwani ratownicy, ale nie udało im się uratować dziecka.



To nie pierwszy przypadek pozostawienia dziecka na cały dzień w samochodzie

W czerwcu 2013 roku w Rybniku 40-letni mężczyzna zapomniał odwieźć swoją 3-letnią córkę do przedszkola. Pojechał prosto do pracy i zostawił dziecko w samochodzie. O swoim tragicznym błędzie przekonał się dopiero 8 godzin później, dziecko nie żyło.

Mężczyzna znalazł się w tak głębokim szoku, że trafił na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Półtora roku później sąd przychylił się do wniosku o dobrowolne poddanie się karze i skazał ojca dziewczynki na rok więzienia w zawieszeniu.

Wystarczy kilkanaście minut w zamkniętym aucie

Zostawienie dziecka na kilka godzin to najbardziej drastyczne przypadki. Jednak ratownicy ostrzegają, że małe dziecko umrze w rozgrzanym samochodzie nawet w ciągu kilkunastu minut. Gdy temperatura powietrza sięga 30 stopni, wnętrze może nagrzać się do 70 stopni. To zabójcza temperatura i nic nie zmieni uchylone okno.

Natomiast policjanci przypominają, że widząc zamknięte w samochodzie dziecko mamy pełne prawo do podjęcia wszystkich kroków niezbędnych do jego uwolnienia, a więc przede wszystkim - wybicia szyby. Nie poniesiemy za to żadnej konsekwencji.