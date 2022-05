Producenci Ford zakazem produkowania i sprzedawania samochodów w Niemczech

Niemiecki oddział Forda nie ma ostatnio wielu powodów do radości. Firma zaliczyła właśnie dwie wizerunkowe wpadki. Nie dość, że sąd w Monachium zakazał marce produkcji i sprzedaży na terenie Niemiec samochodów korzystających z technologii LTE (za naruszenie praw patentowych), to jeszcze do serwisów wezwano właśnie niemal 36 tys. pojazdów.



Chodzi o 35 900 samochodów z lat modelowych 2019-2022, w których zachodzi ryzyko pożaru. Problem ma być wadliwa odma (wewnętrzny kod akcji serwisowej producenta 22S2) powodująca wycieki oleju. Może to skutkować nie tylko przedostawaniem się zapachu spalin do kabiny, ale też dymieniem spod maski lub - w skrajnych przypadkach - właśnie pożarem.



Reklama

Wadliwa odma występuje w modelach:

Fiesta z zakładu w Kolonii/Niemcy (produkcja od 2 sierpnia 2019 do 16 marca 2022),

Focus z fabryki w Saarlouis/Niemcy (produkcja od 6 sierpnia 2021 do 11 lutego 2022),

Puma z zakładu Craiova/Rumunia (produkcja 3 czerwca 2020 do 21 marca 2022),

Kuga z zakładu Walencja/Hiszpania (17 sierpnia 2021 do 21 marca 2022).

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie otrzymał jeszcze żadnego zawiadomienia w tej sprawie, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można sądzić, że akcja serwisowa dotyczyć będzie również innych rynków. Zdaniem niemieckiego przedstawicielstwa Forda do tej pory - z winy wadliwej odmy - nie zanotowano incydentów, które skończyłyby się uszkodzeniem ciała lub mienia.



Nowe auta podatne na pożary?

Wbrew pozorom akcje serwisowe związane z ryzykiem wystąpienia pożaru zdarzają się stosunkowo często. W przypadku Forda wrażenie robi jednak skala. Z drugiej strony, tylko w ostatnich kilku tygodniach o usterkach mogących doprowadzić do pożaru pojazdu informowały w Polsce marki:



Citroen (model C5 Aircross),

DS (model DS 7),

Mercedes (model Sprinter),

Kia (model Sorento).