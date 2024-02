Spis treści: 01 Młodzi kierowcy powodują więcej wypadków niż ci starsi

02 Dlaczego młodzi kierowcy powodują wypadki?

03 Zakaz jazdy dla młodych kierowców w nocy

Młodzi kierowcy powodują więcej wypadków niż ci starsi

Tragiczny wypadek w Lublinie, do którego doszło na początku 2023 roku czy zdarzenie z miejscowości Harmęże z sierpnia zeszłego roku to tylko dwa z wielu zdarzeń drogowych (często, tak jak w powyższych przypadkach, tragicznych), w których brali udział młodzi kierowcy. Za tym, że to właśnie kierujący z małym doświadczeniem za kierownicą częściej biorą udział w wypadkach, przemawiają liczby. Eksperci Instytutu Transportu Samochodowego, powołując się na wstępne dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, wskazują, że w zeszłym roku wskaźnik liczby wypadków z udziałem kierowców w wieku od 18 do 24 lat wyniósł 11,37 (na 10 tys. osób). Dla porównania taki sam wskaźnik dla kierowców w wieku powyżej 60 lat wyniósł zaledwie 3,65.

Reklama

Dlaczego młodzi kierowcy powodują wypadki?

Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, Maria Dąbrowska-Loranc, stwierdziła, że spora liczba wypadków z udziałem młodych kierowców ma związek z ich niedojrzałością, brakiem doświadczenia za kierownicą oraz skłonnością do ryzykownych zachowań.

Młodzież w wieku 18 lat, nie tylko fizjologicznie, pozostaje w fazie dojrzewania, przejawiając chęć uniezależnienia się od rodziców i większą podatność na wpływ rówieśników. Młodzi kierowcy, pełni wiary we własne możliwości, często jeżdżą z nadmierną prędkością, dążąc do współzawodnictwa i dostosowania się do norm społecznych czy rówieśniczej presji kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, Maria Dąbrowska-Loranc

Według niej, młodzi kierowcy częściej narażają się na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje na drogach, m.in. dlatego, że m.in. rzadziej używają pasów bezpieczeństwa. Ponadto poruszają się pojazdami często starymi, w nienajlepszym stanie technicznym. Ponadto, wielu kierowców jest często przesadnie przekonanych o swoich umiejętnościach.

Z analiz przeprowadzonych przez ITS wynika, że ponad 80 proc. młodych kierowców uważa, że prowadzi samochód dobrze lub bardzo dobrze. Nie brakuje jednak sytuacji, kiedy to do wypadków doprowadziło właśnie przecenienie własnych umiejętności.

Zakaz jazdy dla młodych kierowców w nocy

W związku ze sporą liczbą wypadków z udziałem młodych kierowców należy rozważyć, zdaniem Marii Dąbrowskiej-Loranc, wprowadzenie stosownych przepisów, które umożliwią jazdę z osobą towarzyszącą, przez dwa lata przed uzyskaniem pełnych uprawnień.

Ten model pozwala na bardziej kompleksowe przygotowanie młodych kierowców do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym, ponieważ obejmuje różnorodne scenariusze drogowe i atmosferyczne, których trudno jest doświadczyć podczas standardowego, 30-godzinnego kursu na prawo jazdy Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, Maria Dąbrowska-Loranc

Nie jest to jednak jedyne proponowane rozwiązanie, które mogłoby ograniczyć liczbę wypadków z udziałem młodych kierowców. ITS wskazuje również na propozycję wprowadzenia dwóch innych ograniczeń dla młodych kierujących, do których musieliby się stosować przez pierwsze dwa lata po uzyskaniu prawa jazdy. Chodzi o zmniejszenie dopuszczalnych limitów prędkości na różnych rodzajach dróg, ale także zakaz samodzielnej jazdy w godzinach 22:00 - 6:00.

Zdaniem Instytutu pozwoliłoby to zapobiec sytuacjom, kiedy to młodzi kierowcy podróżują w nocy sami, np. wracając z klubów. W ramach tego rozwiązania mogliby oni prowadzić samochody w nocy jedynie w obecności osoby, która prawo jazdy posiada nie krócej niż 5 lat.