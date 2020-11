Z Niemiec do Polski z osią przymocowaną pasami

Oś pojazdu, na której nie było koła, została przymocowana do ramy pojazdu pasami służącymi do mocowania ładunku. Na naczepie znajdowało się ponad 19 ton ładunku. Transport wstrzymali lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Lubuscy inspektorzy na autostradzie A2 przy punkcie poboru opłat Tarnawa, zwrócili uwagę na pojazd, w którego naczepie brakowało jednego koła.

Ciężarówką przewożono 19 ton ładunku z Niemiec do Polski. Oś pojazdu, na której nie było koła, została przymocowana do ramy pojazdu pasami służącymi do mocowania ładunku.

Kierowca wyjaśnił, że planował naprawić koło dopiero w Nowym Tomyślu, w warsztacie, który wskazał mu szef.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i wydali zakaz dalszej jazdy. Wobec przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.