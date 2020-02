Volvo apeluje o... używanie pasów

Gdyby pokusić się o stworzenie motoryzacyjnego słownika wyrazów bliskoznacznych, pod hasłem "bezpieczeństwo" znaleźlibyśmy zapewne markę Volvo.

Zdjęcie Volvo zwraca uwagę, że w krajach rozwijających na drogach nadal masowo giną ludzie / Bezpieczeństwo Euro NCAP podsumowało rok. Auta nigdy nie były tak bezpieczne

Działania Szwedów na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa drogowego nie ograniczają się wyłącznie do konstrukcji samochodów. W tym tygodniu w Sztokholmie rozpoczyna się trzecia światowa konferencja ministerialna na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, której gospodarzem są Szwecja i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Na konferencji delegaci z ponad 80 państw członkowskich ONZ omówią przyszły strategiczny kierunek globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2030.

Korzystając z okazji Volvo wystosowało petycję do rządów całego świata, w której Szwedzi zwracają uwagę na problem dużej nierówności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego między gospodarkami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Każdego roku około 1,35 miliona ludzi ginie w wypadkach drogowych. Już sama ta liczba podkreśla potrzebę działania, ale dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują również, że ryzyko śmierci w ruchu drogowym jest ponad trzy razy wyższe w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych.

Chcąc poprawić globalne bezpieczeństwo na drogach, Volvo postuluje, by przyłożyć większy nacisk na promowanie pasów bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie i egzekwowanie przepisów dotyczących tego zagadnienia, obejmujących zarówno przednie, jak i tylne siedzenia pojazdu. Szwedzi zwracają ponadto uwagę, że podstawowa kwestia powinna dotyczyć również infrastruktury drogowej - oddzielenia ruchu pieszych od ruchu pojazdów.

Volvo chętnie uczestniczy w globalnych inicjatywach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki bogatym zasobom wiedzy na temat bezpieczeństwa. Przykładowo - w ubiegłym roku - uruchomiono otwartą bazę danych zawierającą dziesięciolecia badań związanych z bezpieczeństwem - w tym opisy, następstwa i scenariusze tysięcy zdarzeń drogowych.

Współczesny trzypunktowy pas bezpieczeństwa, po raz pierwszy wprowadzony przez Volvo w 1959 roku, do dziś stanowi najistotniejsze - z punktu widzenia bezpieczeństwa - wyposażenie pojazdu. Bez niego inne zaawansowane systemy bezpieczeństwa stają się w dużej mierze nieskuteczne. Niestety - tylko w 105 krajach na świecie obowiązują przepisy nakazujące stosowanie pasów bezpieczeństwa, które dotyczą zarówno pasażerów siedzących z przodu, jak i z tyłu. Właśnie z tego względu Volvo Cars wnioskuje w ONZ do wezwania prawodawców na całym świecie do dostosowania i egzekwowania przepisów dotyczących pasów bezpieczeństwa, aby objąć wszystkich pasażerów we wszystkich pojazdach.

Ponieważ rowerzyści, piesi i użytkownicy motocykli stanowią ponad połowę globalnych ofiar śmiertelnych na drogach, Volvo zaleca również, aby państwa członkowskie ONZ skupiły wydatki na bezpieczeństwie drogowym: na wyraźnie wytyczonych pasach dla pieszych i rowerzystów z barierami chroniącymi najbardziej narażonych użytkowników dróg.

Od lat 60. i 70. XX wieku dane z prawdziwych badań zderzeniowych przeprowadzonych przez Volvo pomogły szwedzkim władzom drogowym wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa, jak chociażby odkształcalne latarnie, inne konstrukcje barierek ochronnych i chodniki oddzielone od dróg.