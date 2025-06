Światło dzienne ujrzał stworzony przez PZPM i PSNM raport, który podsumowuje minionych pięć miesięcy elektromobilności w Polsce. Widać w nim wyraźnie wzrost liczby zarejestrowanych samochodów elektrycznych.

Coraz więcej samochodów elektrycznych

Pod koniec maja w Polsce zarejestrowanych było 94 275 pojazdów osobowych i użytkowych o napędzie elektrycznym, co w odniesieniu do maja sprzed roku, pokazuje wzrost o 42 proc. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2025 roku, przybyło 14 015 pojazdów na prąd, co stanowi przyrost większy o 46 proc. w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy poprzedniego roku.

Polacy wolą hybrydy niż auta elektryczne

Ogólna liczba zarejestrowanych hybryd plug-in w Polsce to 85 413 sztuk. Okazuje się to jednak niczym w porównaniu z liczbą zarejestrowanych hybryd bez możliwości ładowania, których w Polsce jest około 1,09 mln.

Zauważalna staje się liczba zarejestrowanych samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym, która wynosi 9006 sztuk. Poza tym po Polsce jeździ 1481 autobusów elektrycznych i 93 autobusy z napędem wodorowym.

Niespodziewaną popularność zyskały również motocykle i motorowery z napędem elektrycznym. W całej Polsce jeździ ich już ponad 25 tys. sztuk. Zdecydowana większość tych pojazdów to motorowery.

Infrastruktura wzrasta, ale wciąż wypada blado

Powoli rośnie liczba ogólnodostępnych punktów ładowania, których ogólna liczba wynosi obecnie 9 814. Niestety, zaledwie 33 proc. z nich to szybkie ładowarki prądu stałego o mocy przynajmniej 50 kW. Reszta to ładowarki prądu przemiennego o mocy do 22 kW. Ładowanie auta elektrycznego na takiej stacji trwa kilka godzin, więc generalnie mija się z celem.

W porównaniu z majem 2024 roku, gdy liczba punktów ładowania wynosiła 6910 punktów, odnotowano wzrost o około 42 proc.

Liczba ogólnodostępnych punktów szybkiego ładowania DC w Polsce jest wciąż mała. W porównaniu z Niemcami, uważanymi za jednych z europejskich liderów, jeśli chodzi o liczbę punktów szybkiego ładowania, Polska wypada blado. W ubiegłym roku w Niemczech liczba ogólnodostępnych ładowarek wynosiła 12 618 sztuk, z czego 33 419 punktów oferowało szybkie ładowanie.

Polska wychodzi naprzeciw elektromobilności

Polska dopiero wkracza w erę elektromobilności, co widać m.in. w przygotowywanych regulacjach, ułatwiających życie posiadaczom samochodów elektrycznych. Niedawno do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt zakładający zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W założeniu ma on ułatwić posiadaczom samochodów elektrycznych instalację wallboxów w garażach w blokach. Mieszkaniec bloku będzie mógł samodzielnie zlecić sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności punktu ładowania. Do tej pory odpowiedzialni za tę czynność byli zarządcy budynków, którzy czasem przeciągali proces lub go nie finalizowali.

