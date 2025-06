ITD poszukuje pracowników. Można zarobić nie mniej niż 6 tys. zł

Inspekcja Transportu Drogowego poszukuje świeżej krwi do służby. W internecie pojawiły się właśnie ogłoszenia, które otwierają drogę do spełniania własnych marzeń o pełnieniu służby inspektora ITD. Czasu na złożenie dokumentów jest niewiele, a potem długa droga do kontrolowania pojazdów na drogach publicznych.