Trzeźwy jak Polak. Koniec kłamstw o polskich kierowcach?

Kilka ostatnich szeroko komentowanych w mediach wypadków drogowych sprawiło, że do Polski znów przylgnęła łatka kraju "pijaków za kierownicą". W rzeczywistości, chociaż nietrzeźwi kierujący doprowadzają do wielu tragedii, w ujęciu statystycznym Polacy należą do ścisłej czołówki najtrzeźwiejszych zmotoryzowanych w całej Unii Europejskiej.

Zdjęcie Polska przoduje w liczbie kontroli trzeźwości w UE. Jest też drugim w statystyce krajem UE, gdzie za kierownicą siada najmniejsza liczba nietrzeźwych kierowców w przeliczeniu na milion obywateli / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News