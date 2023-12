To koniec nielegalnych wyścigów. Krakowska policja ma nową zabawkę

Organizatorzy i uczestnicy nielegalnych wyścigów w Krakowie mogą pakować walizki. Krakowskie drogi będzie teraz patrolował nowy sojusznik policji do zadań specjalnych i będzie robił to z powietrza. Krakowscy policjanci już niebawem odbiorą śmigłowiec Bell 407-GXi i będą wykorzystywać go do wyłapywania nielegalnych wyścigów.

Zdjęcie Nowy śmigłowiec policji będzie wyposażony w system obserwacji lotniczej SOL oraz kamery termowizyjne i specjalną głowicę optometryczną (na zdj) / Policja Małopolska / Policja