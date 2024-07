Spis treści: 01 Fatum Daci Duster. 3 gwiazdki w testach Euro NCAP

Poprzednia generacja Dacii Duster, testowana w 2017 roku, uzyskała przeciętny wynik 3 gwiazdek w klasyfikacji ogólnej. Ochronę pasażerów dorosłych oceniono wówczas na 71 proc., dzieci - na 66 proc. a niechronionych uczestników ruchu - zaledwie 56 proc. Na ogólnym wyniku mocno ważyły słabe noty za systemy wspomagające bezpieczeństwo. W tej kategorii samochód otrzymał skromne 37 proc. punktów.

Fatum Daci Duster. 3 gwiazdki w testach Euro NCAP

Euro NCAP opublikowało właśnie wyniki testów zderzeniowych zupełnie nowej Dacii Duster 3 generacji. Niestety - również tym razem samochód otrzymał przeciętny wynik ogólny trzech gwiazdek, chociaż rezultaty uzyskane w poszczególnych kategoriach są zdecydowanie lepsze niż w poprzedniku.

W najnowszej serii testów zderzeniowych trzecią generację Dacii Duster oceniono na:

70 proc. punktów za ochronę dorosłych pasażerów,

88 proc. punktów za ochronę dzieci,

60 proc. punktów za ochronę pieszych i niechronionych uczestników ruchu,

57 proc. punktów za systemy wspomagające bezpieczeństwo.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza wysoki poziom ochrony przed skutkami wypadków najmłodszych pasażerów. W porównaniu z poprzednią generacją w tej kwestii mówić można o prawdziwym przełomie. Intrygująco prezentuje się jednak wynik dotyczący dorosłych.

Nowa Dacia Duster i 3 gwiazdki w Euro NCAP

W poprzedniej serii testów (2017) słabo oceniono ochronę klatki piersiowej i głowy kierowcy. Chociaż kabina pozostała sztywna, na filmie z testu zderzenia czołowego widać było, że nieznacznie odkształcony przedni słupek spowodował pęknięcie przedniej szyby. Można więc było odnieść wrażenie, że karoseria nie była dość sztywna. Nowy Duster nie ma już tego problemu, ale wygląda na to, że konstruktorzy aż za bardzo wzięli go sobie do serca.

W opisie wyników testu czytamy, że ochrona klatki piersiowej kierowcy i pasażera tylnej kanapy oceniona została jako "słaba" na podstawie odczytów czujników udarowych w manekinie. Mówiąc wprost - siły działające na ciało kierowcy w tym obszarze oceniono jako zbyt duże, co może sugerować, że karoseria okazała się sztywniejsza niż powinna. Sumaryczny wynik 70 proc. za ochronę dorosłych trudno wprost nazwać wpadką, ale faktem jest, że konkurencja w postaci aut z pogranicza segmentów B i C przyzwyczaiła nas już do lepszych rezultatów.

Nowa Dacia Duster 3 w testach zderzeniowych. Lepiej w bok niż czołowo

Na pocieszenie trzeba jednak dodać, że nowy Duster zanotował świetne wyniki w testach dotyczących zderzeń bocznych, czyli najczęstszego rodzaju wypadku, do jakich dochodzi na polskich drogach.

W obu testach bariery bocznej oraz w tzw. teście słupa, ochrona wszystkich krytycznych obszarów ciała była dobra i Duster zdobył w tej kategorii maksymalną liczbę punktów czytamy w raporcie Euro NCAP

Na plus trzeba też zaliczyć dobrą konstrukcję foteli, które skutecznie zabezpieczają przed urazami kręgosłupa szyjnego w razie najechania na tył pojazdu. Przeciętnie wypadły natomiast testy dotyczące poziomu ochrony pieszych. Duster stracił też kilka punktów za brak środkowej poduszki powietrznej, która ograniczałaby kontakt pomiędzy pasażerami przednich foteli.