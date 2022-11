Setki wypadków na drogach - policja podsumowuje świąteczny długi weekend

Policyjne statystyki wypadków we Wszystkich Świętych 2022

Dane dotyczące zdarzeń drogowych, które miały miejsce podczas minionego długiego weekendu, przedstawił nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP:

W ciągu pięciu dni policyjnych działań – a przypominam trwają one jeszcze dziś w Dzień Zaduszny – odnotowano 286 wypadków, 25 ofiar, 326 osób rannych, 1592 kierowców zatrzymanych w stanie nietrzeźwości i 303 przekroczenia dopuszczalnej prędkości w najwyższym zakresie, czyli ponad 50 km/h.

Samego tylko 1 listopada doszło do 39 wypadków, w których zginęło osiem osób - troje kierowców, troje pasażerów, pieszy i rowerzysta. W wyniku wspomnianych wypadków rannych zostało też 45 osób.

Policjanci zatrzymali też we Wszystkich Świętych 304 pijanych kierowców. Natomiast w czasie całego długiego weekendu 303 osoby pożegnały się z prawem jazdy, za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Reklama

Miniony długi weekend był bezpieczniejszy niż w zeszłym roku

Pozytywna informacja dotycząca długiego weekendu związanego ze świętem Wszystkich Świętych jest taka, że był on mniej tragiczny niż rok temu. Porównując go do analogicznego okresu z 2021 roku, miało miejsce 109 mniej wypadków, rannych zostało o 139 mniej osób, a liczba zabitych zmalała o 10 osób. W zeszłym roku zatrzymano też 615 praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, a więc dwa razy więcej niż w roku obecnym.

Pogorszeniu uległa tylko jedna statystyka - dotycząca pijanych kierowców. W tym roku zatrzymano ich 69 więcej.

***