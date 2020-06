Ruszają wakacyjne kontrole autokarów

​Od piątku rozpoczną się wakacyjne kontrole autokarów wiozących dzieci na letni wypoczynek; policjanci sprawdzą głównie stan techniczny pojazdów, ich wyposażenie, a także trzeźwość i uprawnienia kierujących - poinformował kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Policyjne kontrole autobusów od piątku będą prowadzone w wyznaczonych miejscach na terenie całego kraju. Jak zaznacza Komenda Główna Policji, w większości przypadków kontrole będą odbywać się po wskazaniu takiej potrzeby przez organizatora wycieczki, nauczyciela, bądź rodziców.

"W przypadku, gdy w danej jednostce nie jest wskazany punkt kontroli policjanci przyjadą we miejsce ustalone z organizatorem lub kierującym pojazdem" - informuje kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.



Jak dodaje, podczas kontroli policjanci sprawdzą przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, a także uprawnienia kierującego i stan jego trzeźwości.



Policja zapewnia, że choć kontrole rozpoczną się w piątek to policjanci są gotowi, by w razie potrzeby sprawdzić autobusy we wcześniejszym terminie.



Z danych KGP wynika, że w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili 7850 kontroli autobusów, podczas których wykryto 375 nieprawidłowości; 210 autobusów nie dopuszczono do jazdy, zaś pozostałe wyjechały w trasę po usunięciu usterek. Policjanci zatrzymali również 8 praw jazdy i ujawnili 8 pijanych kierowców.



Jak zaznacza Robert Opas liczba kontroli autobusów jest uzależniona od zapotrzebowania i - biorąc pod uwagę obecne ograniczenia w związku z Covid-19 - prawdopodobnie w tym roku będzie mniejsza.

Policja przypomina również, że na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.