W 2021 roku w Warszawie doszło do 700 wypadków. W ich efekcie zginęły 42 osoby, a 750 osób odniosło obrażenia. Dla porównania, jeszcze w 2013 roku, w 1210 wypadkach do jakich doszło na drogach stolicy zginęły 74 osoby.



Wypadki w Warszawie. Piesi coraz bezpieczniejsi

Liczba wypadków drogowych po raz drugi z rzędu jest znacząco niższa od tysiąca. To dobra wiadomość - oznacza bowiem, że jej poziom utrzymuje się mimo stopniowego ubiegłorocznego luzowania pandemicznych obostrzeń.



Co ciekawe, tylko 13,5 proc. ogółu (94 zdarzenia) wypadków była wynikiem niedostosowania prędkości do warunków. Zdecydowana większość - 20,1 proc. (141 zdarzeń)- to efekt nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu, a 19,7 proc. (138 zdarzeń) - nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu.



Pozytywnym zjawiskiem dostrzegalnym na warszawskich drogach w ubiegłych latach jest powoli acz systematycznie malejąca liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych. W 2021 było ich "zaledwie" 19.



"Choć każdy taki przypadek to o jeden za dużo, to po raz pierwszy w historii naszych statystyk ta tragiczna wartość spadła poniżej dwudziestu" - czytamy w raporcie.

Pierwszeństwo pieszych działa w Warszawie? Wiemy, dlaczego

Warto przypomnieć, że w 1 czerwca 2021 weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym rozszerzająca przywileje niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na jej mocy pierwszeństwo zyskali wówczas piesi wchodzący na przejście. W przypadku Warszawy systematycznej poprawy bezpieczeństwa pieszych należy jednak upatrywać w systemowym podejściu do problemu zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu i modernizacji infrastruktury.



Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, które jeszcze na długo przed zmianami prawa, zdecydowało się na kompleksowy audyt przejść dla pieszych. W latach 2016-2020 bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych przebadano pod kątem ok. 30 kryteriów. W sumie przebadano - uwaga - 4093 nieosygnalizowanych (!) przejść dla pieszych na ulicach, którymi zarządza ZDM.

Audytorzy sprawdzali m.in.:

czy pieszy jest widoczny dla kierowcy,

czy kierowcy w pobliżu przejścia rozwijają nadmierną prędkość,

czy infrastruktura jest w dobrym stanie,

czy zebra jest właściwie oświetlona.



Tylko w ubiegłym roku, dzięki danym z audytu, przebudowano 66 przejść dla pieszych, by poprawić na nich bezpieczeństwo.



"Czasem wiązało się to z instalacją sygnalizacji, czasem z budową azylu, innym wyprofilowaniem toru jazdy, zwężeniem zebry lub odsunięciem parkowania od przejścia. To działania, które prowadzimy już od kilku lat. W efekcie w ubiegłym roku zdarzyło się rekordowo mało potrąceń pieszego na przejściu" - czytamy w raporcie.

Piesi giną na przejściach bez sygnalizacji

Zdjęcie Większość pieszch, która zginęła w wypadkach w Warszawie, korzystała z przejść bez sygnalizacji / Artur Zawadzki / Agencja SE/East News

Warto dodać, że tylko 6,1 proc. wypadków w Warszawie spowodowanych zostało przez pieszych. Mimo tego, w zdarzeniach tych zginęło aż 8 osób, czyli ponad 18 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych.



W sumie, w ubiegłym roku, na w stolicy zginęło 19 pieszych:



9 na przejściach dla pieszych (w tym na 5 bez sygnalizacji),

7 na jezdni,

2 na chodniku lub drodze dla pieszych,



1 na torowiskiu



Sprawcami pozostałych 93,6 proc. wypadków byli kierujący pojazdami.

Trzeba jednak pamiętać, że w tej grupie znajdują się nie tylko kierowcy samochodów, ale też chociażby rowerzyści. Ci byli sprawcami 81 wypadków (w tym 12 z udziałem pojazdów komunikacji publicznej), czyli 12 proc. ogółu zdarzeń.



Kierujący jednośladami - rowerami, motorowerami, motocyklami i hulajnogami - uczestniczyli w 2021 roku w 274 wypadkach, czyli w 39,1 proc. wszystkich wypadków. Jest to o 21 wypadków więcej niż 2020 roku, natomiast liczba ofiar śmiertelnych spadła o 4 - czytamy w raporcie.

Kierowco, uważaj na tramwaje i autobusy

Zdjęcie Pojazdy komunikacji miejskiej rzadko uczestniczą w wypadkach. W 80 proc. winę za nie ponoszą inni uczestnicy ruchu / Przemysław Wierzchowski / Agencja SE/East News

W 2021 roku odnotowano 84 wypadków i 66 kolizji z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej. W takich sytuacjach za każdym razem na miejsce wzywana jest policja i wykonywany jest szkic z miejsca zdarzenia, stąd dokładne dane również o kolizjach. W rezultacie takich wypadków zginęło 6 osób (14 proc. wszystkich ofiar wypadków), natomiast rannych było 96 osób (ciężko 9 i lekko 87).



Autobusy w ubiegłym roku brały udział w 67 wypadkach i 57 kolizjach, natomiast tramwaje uczestniczyły w 17 wypadkach i 9 kolizjach.



Trzeba jednak podkreślić, że kierowcy autobusów czy motorniczy sami niezwykle rzadko powodują tego typu zdarzenia. Za blisko 80 proc. wypadków z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej odpowiadają inni uczestnicy ruchu - głównie kierowcy samochodów osobowych.



Smutne dane dotyczące seniorów

Zdjęcie W Warszawie zanotowano duży wzrost liczby wypadków z udziałem seniorów / Andrzej Iwańczuk/Reporter / Agencja SE/East News

Niepokojącym zjawiskiem jest skokowy wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach seniorów. W 2021 roku zarejestrowano 245 wypadków drogowych z udziałem osób starszych, czyli mających 60 lat i więcej (35 proc. ogółu wypadków drogowych). Dotyczy to zarówno wypadków, w których byli sprawcami, jak i ofiarami. To o 21,3 proc. więcej niż rok wcześniej.



Seniorzy byli sprawcami 106 wypadków, z czego 98 razy jako kierujący, a 8 razy jako piesi. Ta ostatnia liczba może się wydawać niewielka, ale w 4 takich wypadkach, czyli aż połowie zdarzeń, pieszy-senior ginął pod kołami pojazdu.



Na drogach stolicy zginęło 21 osób w wieku 60+, 156 seniorów zostało rannych. Wśród seniorów, którzy byli ofiarami wypadków, 11 to piesi.