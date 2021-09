Policyjnym radiowozem pod prąd po śliskiej trawie

Jechał ekspresówką S8. Na trasie między Sycowem a Wieluniem, mniej więcej na 148 kilometrze, zauważył jadący w przeciwnym kierunku, pasem zieleni, policyjny samochód.

Radiowóz miał włączoną sygnalizację świetlną, ale jechał bez sygnałów dźwiękowych.

Postaramy się dowiedzieć w odpowiedniej komendzie co to było za zdarzenie, i co zmusiło policjantów do tego typu jazdy. Jedno jest pewne. Kierujący radiowozem policjant musiał posiadać spore umiejętności.

Jazda po trawie to nie jest łatwa sprawa, tym bardziej, że padał deszcz, zatem pas zieleni musiał być mokry. W takich warunkach łatwo stracić kontrolę nad samochodem.

