Policjanci uwolnili dziecko z rozgrzanego auta

Wystarczyło kilka cieplejszych dni, a już policjanci zmuszeni byli do uwolnienia dziecka zamkniętego w rozgrzanym samochodzie.

Zdjęcie Policjanci uwolnili dziecko zamknięte w rozgrzanym samochodzie / Policja

Reklama

Ciekawostki Jak rozbić szybę? ​Uwaga, ostrzegamy: tego się nie da odzobaczyć!

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło 13 maja około południa na jednym z parkingów sklepowych w Aleksandrowe Łódzkim. Według zgłoszenia w zaparkowanej na słońcu skodzie miało być zamknięte kilkuletnie dziecko.

Reklama

Na miejsce pojechali funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, którzy ustalili, że dziecko znajdowało się w samochodzie od około 20 minut. Samochód był zaparkowany w pełnym słońcu, a temperatura na zewnątrz zbliżała się do 30˚C.

W tej sytuacji policjanci podjęli decyzję o wybiciu szyby w aucie i wydostaniu chłopca na zewnątrz.

Niespełna 2-letni chłopczyk był mocno czerwony na buzi i ciele oraz intensywnie się pocił. Pozostawienie dziecka na dłużej w takich warunkach realnie zagrażało jego zdrowiu a nawet życiu.

Na szczęście po kilkunastu minutach w klimatyzowanym radiowozie maluch doszedł do siebie. Po pewnym czasie na miejsce przyszła 30-letnia matka dziecka z zakupami. Jak wyjaśniała policjantom, nie zabrała synka ze sobą, bo spał, gdy parkowała samochód. W tej sprawie zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka. Śledczy szczegółowo wyjaśnią okoliczności tego zdarzenia.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Policjanci apelują, aby nawet na krótko nie pozostawiać w samochodzie dzieci, osób starszych i zwierząt.

Podczas upałów we wnętrzu zaparkowanego pojazdu tworzy się efekt szklarni. Temperatura rośnie do nawet 80 stopni, co powoduje natychmiastowe przegrzanie organizmu i może doprowadzić do śmierci.

Policjanci apelują, by nie tylko nie doprowadzać do takich sytuacji, ale i reagować. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu, trzeba poinformować policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie dziecka lub zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających jego wydostanie z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby.