Policja ryzykuje kontrolując prędkość kierowców. I każe im jechać pod prąd!

Potrącił policjantów w czasie kontroli. Bał się o swój ładunek

Niestety żyjemy w kraju, w którym przepisy ruchu drogowego nie obowiązują policjantów "wykonujących czynności służbowe". Od nowelizacji rozporządzenia o zasadach kontroli drogowej, która weszła w życie w 2019 roku, policjanci mogą na drodze właściwie wszystko. Wówczas zalegalizowano np. parkowanie radiowozu na obszarach wyłączonych z ruchu, zapisano bowiem, że "jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia czynności kontrolnych, pojazd policji może zostać unieruchomiony w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.". Dotyczy to radiowozów zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych.



Uzasadniając te zmiany podano, że "policjant nie może być traktowany jako typowy uczestnik ruchu drogowego, ponieważ wykonuje zadania w zakresie dbania o bezpieczeństwo na drogach."



Ważny jest również zapis, że "polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta." Ponadto "policjant zatrzymuje pojazd do kontroli w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu, a w celu dojazdu do miejsca kontroli, policjant może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policji."



Rozporządzenie mówi również, że po zatrzymaniu kierowca powinien pozostać w aucie z rękoma na kierownicy, chyba, że zostanie poproszony o opuszczenie auta przez policjanta. Zapis ten jest nagminnie ignorowany przez zestresowanych kontrolą kierowców, co najczęściej nie spotyka się z żadną reakcją funkcjonariuszy. Ponadto zapisano, że kierowca może zostać wpuszczony do radiowozu tylko w szczególnych przypadkach, w tym w celu zapłacenia mandatu kartą, a także okazania nagrania czy sprawdzenia trzeźwości.

Tyle przepisy. Czy widoczny na filmie funkcjonariusz nie naruszył żadnego z nich? To nie nam już oceniać...