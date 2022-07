Policja ma nowe, nieoznakowane radiowozy. Mają zielone tablice rejestracyjne

Samochody elektryczne ​Opel Corsa-e - zadziorny elektryczny mieszczuch ze sporym zasięgiem

Zakupione przez Fundację Enea samochody elektryczne to pojazdy nieoznakowane, które służyły będą jako wozy "wsparcia operacyjnego". Chodzi o Ople Corsa-e wyposażone w baterię o pojemności 50 kWh. Ich elektryczne silniki rozwijają po 136 KM. Średnie zużycie energii oscyluje w okolicach 16,8 kWh/100 km, co oznacza, że na jednym ładowaniu pojazdy są w stanie pokonać do 330 km.



Enea funduje elektryczne radiowozy. Pierwszy już trafił na drogi



Samochody wyposażone są m.in. w nowoczesne systemy bezpieczeństwa (ABS, ESP, wspomaganie hamowania, kamerę cofania, czujniki parkowania), a także system rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania.



Zdjęcie Elektryczne radiowozy podarowała Policji Fundacja Enea / Informacja prasowa



Ufundowane przez Eneę radiowozy trafić mają do policjantów z:

Poznania,



Wałcza,



Tucholi,



Gryfina,



Strzelna.

Pierwszy z pojazdów zasili właśnie flotę Komisariatu Policji Poznań - Grunwald.



Jestem wdzięczny Fundacji Enea, że przekazała poznańskim policjantom samochód elektryczny. To ważny gest także dla mieszkańców naszego miasta, ich komfortu i bezpieczeństwa. Liczę na to, że nasza współpraca będzie kontynuowana w innych ciekawych projektach - powiedział nadinsp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

***



