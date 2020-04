Nowe systemy obowiązkowe w ciężarówkach. Na razie w Wiedniu

Wiedeń wprowadza obowiązkowego asystenta skrętu dla ciężarówek powyżej 7,5 tony. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie w kwietniu, ale policja rozpocznie kontrole dopiero po okresie przejściowym od stycznia 2021 roku.

Zdjęcie Chodzi o bezpieczeństwo pieszych /Getty Images Bezpieczeństwo Ograniczenie prędkości dla samochodów. Do... 11 km/h

Ciężarówki powyżej 7,5 tony bez asystenta skrętu nie będą mogły poruszać się po Wiedniu, a w szczególności skręcać w prawo. Wiedeń z wyprzedzeniem wprowadza środki, które będą miały zastosowanie odpowiednio w całej UE od 2022 roku dla nowych pojazdów, a od 2024 roku dla pojazdów nowo-rejestrowanych. Obowiązek dotyczy wszystkich pojazdów powyżej 7,5 tony w całym mieście, z wyjątkiem autostrad.

Policja wiedeńska rozpocznie kontrole i egzekwowanie kar dopiero od 1 stycznia 2021 roku. Do tego czasu potrwa okres przejściowy. "Oczywiście ciężarówki, które tylko przejeżdżają przez autostradę, nie są objęte rozporządzeniem. Ze statystyk wiemy, że najcięższe lub najbardziej śmiertelne wypadki zdarzają się, gdy skręcamy w prawo" - wyjaśnia Birgit Hebein, członek zarządu miasta ds. transportu miejskiego. Wyjątek dotyczy również autobusów, które mają lepszą widoczność dzięki dużym oknom i przezroczystym drzwiom. Wykluczone są również transporty specjalne, ponieważ są one dobrze zabezpieczone.



Rozporządzenie ma jednak zastosowanie do pojazdów miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania, w których obecnie testowanych jest dziewięć różnych systemów. Nie ustalono jeszcze, który z asystentów skrętu będzie faktycznie stosowany.



Rozporządzenie określa również parametry, które musi spełniać asystent skrętu. Nie wystarczy tylko system z kamerą i monitorem, ale musi on dysponować sygnałami optycznymi lub akustycznymi, takimi jak światło ostrzegawcze lub sygnał dźwiękowy.



Firmy transportowe już od pięciu miesięcy mogą ubiegać się o dotacje na modernizację i konieczne przystosowanie pojazdów, ale zainteresowanie nie jest jeszcze bardzo duże. Zamontowanie asystenta skrętu kosztuje średnio około 3000 euro na ciężarówkę, a maksymalna dotacja wynosi 900 euro. Dla wielu przedsiębiorców proponowana dotacja była prawdopodobnie za niska i w związku z tym zainteresowanie jest raczej ograniczone. Do tej pory złożono tylko 72 wnioski. Zgodnie z ogólnym sprawozdaniem 185 pojazdów zostało zmodernizowanych.



Debata na temat wprowadzenia obowiązkowego asystenta skrętu w Wiedniu została wywołana przez wypadek, w wyniku którego w styczniu 2019 roku zmarł 9-letni chłopiec. Został śmiertelnie potrącony na przejściu dla pieszych przez skręcającą ciężarówkę. Według ekspertów elektroniczne systemy wsparcia zmniejszają prawdopodobieństwo wypadku przy skręcie w prawo o 40 procent. Piesi i rowerzyści, zwłaszcza w pobliżu większych pojazdów, muszą jednak zachować ostrożność.