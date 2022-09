Niepokojące dane z przejść dla pieszych. Kierowcy kozłami ofiarnymi?

Spis treści: 01 Kierowcy kozłami ofiarnymi? Policyjna statystyka jest - co najmniej - dziwna

02 Piesi przestali wchodzić pod koła? W tym roku nikt tak nie zginął

Od czerwca 2021 roku obowiązuje w Polsce nowelizacja prawa o ruchu drogowym dająca pieszym pierwszeństwo w momencie "wchodzenia" na przejście, a nie - jak było to do tej pory - gdy już się na nim znajdują. Nowe przepisy podzieliły nie tylko kierowców, ale też osoby zawodowo zajmujące się ruchem drogowym.



Na ocenę skutków nowych regulacji przyjdzie nam zapewne poczekać kilka lat, chociaż nie ulega wątpliwości, że zwiększenie prawnej ochrony tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, to krok w dobrym kierunku. Póki co, trudno jeszcze o właściwe wnioski, biorąc pod uwagę, że ostatnie dwa lata upłynęły przecież pod znakiem COVID-19, którego epidemia w ogromnym stopniu przełożyła się na natężenie ruchu drogowego.



Reklama

Przykładowo porównując dane za drugie półrocze 2020 i 2021 roku dojdziemy do wniosku, że liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych w zdarzeniach na przejściach wzrosła (wzrost o odpowiednio: 74 zdarzenia, 4 ofiary śmiertelne i 68 rannych). Zmiany w tym zakresie nie są jednak na tyle znaczące, by trzeba bić na alarm. W przeciwieństwie do innej zastanawiającej statystyki...

Kierowcy kozłami ofiarnymi? Policyjna statystyka jest - co najmniej - dziwna

Okazuje się bowiem, że - jeśli wierzyć policyjnym statystykom - po zmianie przepisów nastąpił skokowy wzrost świadomości zasad ruchu drogowego wśród - uwaga - pieszych. Czy oznacza to, że - zgodnie z obawami zmotoryzowanych - w przypadku zdarzenia drogowego na przejściu kierowca "z automatu" traktowany jest obecnie jako sprawca?



Jak poinformował Interię podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji, jeszcze w 2019 roku z winy pieszego na polskich przejściach dla pieszych doszło do 140 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 7 osób, a 130 zostało rannych. Wszystkie te zdarzenia zakwalifikowane zostały jako "nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem".



W kolejnym roku liczba samych wypadków tego typu była już mniejsza, ale pochłonęła więcej ofiar śmiertelnych. W 2020 roku - z winy pieszych - na przejściach doszło do 83 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 72 odniosły obrażenia.

Kolejny duży spadek dotyczył roku 2021, gdy - od czerwca - obowiązywały już nowe przepisy dotyczące rozszerzonej ochrony pieszych "wchodzących" na przejście. Jak wynika z policyjnych statystyk, cały miniony rok zamknął się zaledwie 50 wypadkami, do jakich doszło na przejściach z winy pieszych. W ich wyniku zginęły cztery osoby, a 44 odniosły obrażenia

Piesi przestali wchodzić pod koła? W tym roku nikt tak nie zginął

Jeszcze ciekawiej prezentują się dane dotyczące wypadków na przejściach z winy pieszych w roku bieżącym. Z policyjnych danych wynika, że od 1 stycznia do końca lipca pod kołami samochodu - z własnej winy - nie zginął na przejściu żaden pieszy. W czym czasie zanotowano jednak 23 wypadki z winy pieszego, w których rannych zostały 23 osoby.

Oczywiście - wielu ekspertów spodziewało się, że po zmianie przepisów w obrębie przejść dla pieszych kierowcy zachowywać będą większą ostrożność. Do kierowców skierowane też były kampanie społeczne przypominające o zmianie przepisów.



Z tym większym zaskoczeniem patrzeć więc można na policyjne dane, które zdają się wskazywać, na znaczy wzrost świadomości zasad BRD wśród samych pieszych. Czyżby więc kierowcy, którzy obawiali się, że po zmianie prawa, zmotoryzowani "z automatu" uznawani będą za sprawców wypadków na przejściach, mieli rację?



To tylko jedna z tez na wyjaśnienie zastanawiających statystyk. Nie ulega jednak wątpliwości, że rejestrator jazdy stał się obecnie dla wielu kierowców równie nieodzownym towarzyszem podróży samochodem, co kluczyki do pojazdu.



Od redakcji:

Na dzień publikacji materiału nie udało nam się uzyskać szczegółowych informacji dotyczących liczby wypadków na przejściach dla pieszych w okresie od 1 czerwca 2021 do 1 czerwca 2022 roku. Nasza redakcja (po raz pierwszy) wystąpiła o nie do Komendy Głównej Policji 5 lipca bieżącego roku. KGP na odpowiedź ma dwa tygodnie...