Szwedzi wybrali najoszczędniejsze auta. Kompromitacja elektryków

Paweł Rygas

Zużycie paliwa to jedna z najważniejszych kwestii przy wyborze samochodu używanego. Czytelnicy szwedzkiego magazynu motoryzacyjnego Vi Bilägare ocenili pod tym kątem samochody z lat 2013-2024. Co ciekawe, w dziesiątce najbardziej "paliwożernych" znalazły się aż trzy auta elektryczne!

  • Szwedzi ocenili auta pod kątem zużycia paliwa i energii, wskazując Teslę Model 3 jako najoszczędniejszy wybór.
  • Toyota zdominowała zestawienie dzięki hybrydowym modelom, zajmując aż cztery miejsca w czołowej dziesiątce.
  • W gronie najbardziej paliwożernych modeli znalazły się aż cztery pojazdy elektryczne, na czele z Nissanem Leaf.
Szwedzki magazyn motoryzacyjny Vi Bilägare opublikował wyniki najnowszego badania AutoIndex. Czytelnicy poproszeni zostali o ocenę swoich pojazdów pod kątem satysfakcji z zasięgu i zużycia paliwa, a - mówiąc ściślej - zapotrzebowania na "energię" ich pojazdów.

Dawniej chodziłoby po prostu o rzeczywiste spalanie w prawdziwych warunkach drogowych. Dziś - biorąc pod uwagę popularność elektryków - mowa raczej o badaniu "konsumpcji", czyli faktycznym zapotrzebowaniu na energię.

Uściślijmy: w zestawieniu nie znajdziemy twardych danych mówiących o spalaniu czy zużyciu energii w konkretnych warunkach. Zamiast tego auta oceniane były przez właścicieli w skali od 1 (najgorzej) do 1000 (najlepiej). Oznacza to, że w istocie mamy raczej do czynienia z badaniem satysfakcji klientów obrazującym, jak dane dotyczące zasięgu czy zużycia paliwa "rozjeżdżają się" z tymi uzyskiwanymi przez użytkowników w prawdziwym życiu.

Tesla synonimem oszczędności. Taniej jeździć już się nie da

Co ciekawe, listę najoszczędniejszych i najbardziej "energochłonnych" pojazdów otwierają i zamykają auta eklektyczne. Za najlepiej wykorzystującą energią markę uznano Teslę, a najoszczędniejszym autem w całym zestawieniu została Tesla Model 3. Drugie miejsce zajęła Tesla model Y.

Ostatni stopień podium przypadł w udziale Toyocie Yaris Cross - pierwszemu spalinowemu autu w zestawieniu. Sama Toyota mówić może o rewelacyjnym wyniku, bo w pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych aut znalazły się aż cztery modele japońskiego producenta: Yaris Cross, C-HR, RAV4 i Corolla Cross. Trudno nie zauważyć, że wszystkie te auta napędzane są hybrydowymi układami napędowymi.

Które auta palą najwięcej? Te marki to "wir w baku"

Trójka marek, które mają największe problemy ze zużyciem energii to: Nissan, Fiat i Subaru. W ich przypadku mówić można o największym rozczarowaniu użytkowników.

Ostatnia pozycja jest całkiem zrozumiała. Subaru od lat obstaje przy paliwożernych silnikach w układzie bokser i stałym, podnoszącym spalanie, napędzie 4x4. Przypadek Fiata, który specjalizuje się przecież w samochodach popularnych, dowodzi, że niewielkie auto niekoniecznie oznaczać musi niski apetyt na paliwo. Bez nowoczesnych technologii - np. układu hybrydowego - mały samochód pokroju Fiata 500 zużywać może porównywalne ilości paliwa co znacznie większy reprezentant segmentu B.

Elektryczna kompromitacja. Cztery auta w dziesiątce najgorszych

Ciekawy przypadek dotyczy Nissana. Wpadka japońskiej marki to w ogromnej mierze efekt dużego apetytu na energię elektrycznego starszych egzemplarzy Nissana Leafa. To właśnie Leaf uznany został za najbardziej "paliwożerny" samochód w całym zestawieniu!

Rozczarowanie nabywców łatwo jednak wytłumaczyć. Samochód jako pierwszy na szerszą skalę elektryfikował europejskie drogi i do dziś - ze względu na atrakcyjne ceny - często odgrywa rolę pierwszego auta elektrycznego w rodzinie. Zwłaszcza pierwsza generacja ma niewielkie (z reguły 24 kWh) baterie starej generacji (bez układu chłodzenia) i nie posiada na wyposażeniu pompy ciepła. Te cechy wpływają na skokowy wzrost zużycia energii zwłaszcza przy niskich temperaturach, co w trudnych warunkach szwedzkiej zimy mocno daje o sobie znać.

Trudno jednak przeoczyć, że w dziesiątce najbardziej "rozczarowujących" modeli znajdziemy aż cztery samochody elektryczne. Słabo w zestawieniu wypadł Polestar 2, a także dwa elektryczne auta Grupy Volkswagena: Skoda Enyaq i Volkswagen ID.4.

Dziesiątka najbardziej "energochłonnych" aut zdaniem szwedzkich kierowców:

  • Citroën C5 Aircross - 763 punktów,
  • Dacia Sandero - 759 punktów,
  • Volvo XC40 - 754 punktów,
  • Polestar 2 - 752 punktów,
  • Opel Grandland - 752 punktów,
  • Skoda Enyaq - 747 punktów,
  • Seat Arona - 742 punktów,
  • Volkswagen ID.4 - 735 punktów,
  • Subaru Legacy/Outback - 730 punktów,
  • Nissan Leaf 695 - punktów.
