Można za darmo sprawdzić ustawienie świateł

​ Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego po raz piąty rozpoczynają kampanię "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo". 24 października oraz 7 i 21 listopada kierowcy będą mieli możliwość darmowego sprawdzenia świateł pojazdów. Do najbliższej stacji kontroli wspierającej przedsięwzięcie swoich użytkowników doprowadzi aplikacja Yanosik.

Zdjęcie Prawidłowe ustawienie świateł jest istotne szczególnie w okresie jesienno-zimowym /ANDRZEJ ZBRANIECKI /East News

Jak poinformował w rozmowie z komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, kampania "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. "Zwłaszcza jesienią, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia" - powiedział policjant.

Poinformował przy tym, że do największej ilości wypadków w zeszłym roku doszło w październiku - 10 proc. ogółu wypadków, w których zginęło 291 osób, a prawie 3,3 tys. zostało rannych. "W wielu przypadkach zły stan oświetlenia pojazdu miał wpływ na wiele z zaistniałych zdarzeń lub przyczyniły się do ich zaistnienia" - ocenił.



"Prawidłowe działanie świateł jest uwarunkowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, właściwym ustawieniem ich wysokości, prawidłowym rozkładem granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła" - tłumaczył komisarz.



Wskazał również, że do końca kampanii, czyli do 15 grudnia, w wybranych terminach, policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne, podczas których zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdu. Jak przekazał policjant, po raz pierwszy włączyli się w akcję także Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, którzy również będą prowadzić kontrole w tym zakresie.



Z kolei jak powiedział Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego, kampania "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" odbywa się już po raz piąty. Kampania została zainaugurowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz ITS.



"Kierowcy bezpłatnie będą mogli zweryfikować stan oświetlenia swoich pojazdów na stacjach funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz stacjach zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów i Polskim Związku Motorowym" - powiedział Krupiński.



Dodał, że dodatkowo kampania będzie prowadzona na stacji kontroli pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.



"Warto podkreślić, że w tym roku udało nam się zgromadzić rekordowo duża liczbę stacji partnerskich, bo ponad 1,2 tys." - powiedział Krupiński.



Dokładna lista stacji kontroli pojazdów biorących udział w kampanii znajduje się na stronach internetowych organizatorów: policja.pl oraz its.waw.pl, a także na stronach partnerów wydarzenia, tj. na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Polskiego Związku Motorowego oraz na stronie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, a także na stronach internetowych firm: Screen Network i Yanosik.