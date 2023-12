Kierowcy, którzy dostali najwięcej mandatów, otrzymają specjalne pismo

Czarna Kartka Świąteczna od policji trafi do setek kierowców

Zgodnie z trwającą już wiele lat tradycją, najwięksi piraci drogowi w Estonii otrzymają niebawem specjalne, Czarne Kkartki Świąteczne. Miejscowa policja wysyła je do wszystkich kierujących, którzy w ciągu mijającego roku, popełnili cztery wykroczenia lub więcej. Mają one skłonić kierowców do refleksji i przekonać do ostrożniejszej jazdy. W tym roku trafią one do 613 osób.

Czy taka forma walki z piratami drogowymi jest skuteczna? Wiele osób nic nie robi sobie niestety z odwoływania się do rozsądku i wyższych wartości. Wśród tegorocznych adresatów 71 osób dostało świąteczną kartkę od policjantów już rok temu, a 17 również dwa lata temu.

Najliczniejszą grupą demograficzną, do której trafią policyjne listy, stanowią mężczyźni urodzeni po 2004 roku. Podpułkownik policji Sirle Loigo jest tym faktem mocno zaniepokojona:

Nieuchronnie pojawia się pytanie, w jaki sposób zdobyli prawo jazdy dzięki takiemu zachowaniu i postawie. Chociaż urodzili się po 2000 roku, jeżdżą tak, jakby to były szalone lata 90.

Rekordziści wśród piratów drogowych w 2023 roku

Tegorocznym rekordzistą jest pewien 22-latek, który 13 razy przekroczył prędkość i popełnił kilka innych wykroczeń. Co więcej, nie zapłacił jeszcze żadnego z otrzymanych mandatów. Niewiele robi sobie z nakładanych na niego kar nie od dziś - rok temu również był rekordzistą.

Z kolei na miano najmłodszego recydywisty zasłużył sobie 16-laek, który już czterokrotnie był zatrzymywany przez policję i to za poważne czyny. Nie tylko jeździł bez prawa jazdy (co w tym wieku jest oczywiste), ale także prowadził niezarejestrowany pojazd, kierował pod wpływem alkoholu i próbował uciekać przed policją.

59 kierowców, którzy w tym roku otrzymają Czarną Kartkę Świąteczną, spowodowało 66 wypadków drogowych, w których rannych zostało 35 osób. Rekordzista doprowadził do trzech wypadków, a dwa z nich będąc pod wpływem narkotyków.