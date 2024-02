Spis treści: 01 Niemcy opracowali inteligentne pasy bezpieczeństwa

02 Inteligentne pasy wykorzystają czujniki i kamery auta

03 Jak poprawnie zapinać pasy bezpieczeństwa

Samochody są coraz bardziej bezpieczne. Współczesne modele wyposażone są w szereg różnego rodzaju rozwiązań, które mają zapobiegać ewentualnym zdarzeniom drogowym, a jeśli już do nich dojdzie, ograniczać ich skutki. Systemami, które możemy dzisiaj znaleźć, są np. czujnik martwego pola czy system wykrywania zmęczenia kierowcy, ale lista wyposażenia, również obowiązkowego, jest znacznie dłuższa.

Niemcy opracowali inteligentne pasy bezpieczeństwa

Jednak inżynierowie pracują również nad rozwojem tak prozaicznych rzeczy, jak pasy bezpieczeństwa. By ograniczyć skutki zdarzenia, już dziś wyposażane są one w dwustopniowy ogranicznik obciążenia (SLL). Niemiecka firma ZF, znana z produkowania szeregu podzespołów do samochodów, poszła jednak o krok dalej i opracowała bardziej zaawansowane rozwiązanie, póki co koncepcyjne. Pasy wyposażone są w napinacz z wielostopniowym przełączanym ogranicznikiem obciążenia (MSLL). Producent informuje, że mechanizm posiada konstrukcję wielostopniową i może "jeszcze lepiej zmieniać siły przytrzymujące przez cały czas trwania zderzenia", dostosowując reakcję do wagi pasażerów.

Reklama

Inteligentne pasy wykorzystają czujniki i kamery auta

System inteligentnych pasów ma współpracować z różnego rodzaju układami, które będą analizować osoby podróżujące autem. W tym celu wykorzystane zostaną znajdujące się wewnątrz auta kamery, które będą wykrywać na przykład, kiedy kierowca zajęty jest obsługą systemu inforozrywki lub, kiedy odwraca głowę do pasażerów siedzących z tyłu.

Systemowi dostarczać informacji będą również same pasy. Czujniki znajdujące się w nich będą analizować obwód danej osoby, a także jej wzrost i wagę. Oprócz tego system ma łączyć się ze znajdującymi się na zewnątrz czujnikami systemów bezpieczeństwa - od kamery po radar.

Dzięki nim będzie on mógł np. "zorientować się", z którego kierunku nadchodzi uderzenie, a także zdecydować, jakiej siły użyć w zależności od tego, jak duża jest kolizja. Zdaniem firmy, dzięki różnego rodzaju zebranym informacjom system będzie mógł lepiej reagować na indywidualną osobę uwzględniając jej wiek. Skorzystać mają na tym np. osoby starsze, których kości są bardziej wrażliwe.

Wymagania dotyczące adaptacyjności systemów bezpieczeństwa rosną - zarówno w oczekiwaniach klientów końcowych, jak i w kryteriach testowych NCAP. Nasz nowy system pasów ułatwia producentom pojazdów spełnienie zwiększonych wymagań, a w szczególności zmniejsza skutki wypadków poprzez jeszcze lepsze dostosowanie się do pasażera. stwierdził Rudolf Stark, szef dywizji ZF Passive Safety Technology

Jak poprawnie zapinać pasy bezpieczeństwa

Trudno stwierdzić, kiedy tego typu rozwiązanie wejdzie do produkcji seryjnej. Można jednak śmiało zakładać, że gdy to nastąpi, oferowane będzie najpierw w samochodach z segmentu premium. Zanim trafi do wszystkich aut dostępnych na rynku, może minąć jeszcze trochę czasu.

W związku z tym, zamiast czekać na nowinki technologiczne, powinniśmy w odpowiedni sposób stosować te zabezpieczenia, które mamy obecnie dostępne. Niestety nie brakuje kierowców, którzy jeżdżą bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Wielu też, choć wprawdzie korzysta z nich, robi to w nieprawidłowy sposób. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w przypadku gdy dojdzie do ewentualnego zdarzenia, nieodpowiednio używane pasy bezpieczeństwa mogą nie zadziałać w najbardziej efektywny sposób.

Pasy powinny przylegać do ciała płasko, co oznacza, że nie mogą się zawijać, ponieważ w takiej sytuacji istnieje ryzyko niepoprawnego działania w razie szarpnięcia. Ponadto powinniśmy pamiętać, że w przypadku gdy mamy na sobie grubą zimową kurtkę, musimy ją rozpiąć, by umożliwiała ona prawidłowe zapięcie pasa.

Jeśli udajemy się w dalszą podróż, najlepszym rozwiązaniem będzie jej zdjęcie. Kierowcy muszą również zdawać sobie sprawę, że działanie pasów nie wystarczy, by ochronić odcinek szyjny kręgosłupa przed urazem. W związku z tym przed rozpoczęciem jazdy powinniśmy wyregulować zagłówki i upewnić się, że poduszka powietrzna jest włączona.