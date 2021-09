Ford organizuje bezpłatne szkolenia młodych kierowców

Statystyki nie pozostawiają wątpliwości. Według danych Komendy Głównej Policji młodzi kierowcy w wieku 18 - 24 lat powodują najwięcej wypadków na 10 tys. populacji. W ubiegłym roku byli oni sprawcami ponad 3,7 tys. wypadków. Zginęło w nich 431 osób, a 4714 zostało rannych. Najczęstszą przyczyną (41 proc.) było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Zgodnie z opinią specjalistów jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

Ford ma świadomość tych zagrożeń, dlatego kluczowym założeniem programu edukacyjnego Driving Skills for Life (DSFL) jest przekazanie najmłodszym kierowcom nowych informacji, których nie nabyli w trakcie podstawowego kursu na prawo jazdy.

- Ford Driving Skills for Life to niebywała okazja do zdobycia bezcennych umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Ilość miejsc na tegorocznym Ford Driving Skills for Life jest ograniczona do 192 osób. Każdego dnia w szkoleniu będą brały udział dwie grupy po 48 osób. Zaprezentujemy najmłodszym kierowcom realia jakie czekają na drodze i w najróżniejszych sytuacjach. Podpowiadamy, jak powinni się zachować, by nie dochodziło do niebezpieczeństw. O tym jak bardzo potrzebne są tego typu akcje prewencyjne i edukacyjne może świadczyć duże zainteresowanie szkoleniami podczas poprzednich czterech polskich edycji Ford DSFL. Do tej pory przeszkoliliśmy już niemal 3000 kierowców w wieku 18 - 24 lat. Widać było u nich ogromną chęć do nauki bezpiecznej jazdy, a nas cieszyło przede wszystkim duże zainteresowanie i wysoka frekwencja na szkoleniach. Pod tym względem jesteśmy w czołówce całego programu Ford Driving Skills for Life - wyjaśnia Mariusz Jasiński, dyrektor komunikacji i public relations Ford Polska.

Program Ford Driving Skills for Life został utworzony w 2003 roku przez firmę Ford Motor Company Fund, stowarzyszenie Governors Highway Safety Association oraz panel ekspertów ds. bezpieczeństwa. Głównym założeniem programu jest przekazanie młodym kierowcom umiejętności, których nie nabyli podczas podstawowego kursu na prawo jazdy. Od tego czasu Fundusz Forda zainwestował w ten program ponad 60 milionów dolarów.

W bezpłatnych szkoleniach wzięło do tej pory udział ponad 1,25 miliona młodych kierowców w 46 krajach na całym świecie. Od momentu powstania w Europie w 2013 roku, Ford zainwestował 12 milionów euro w doskonalenie umiejętności jazdy ponad 30 000 nowo licencjonowanych młodych kierowców. W Polsce program ten istnieje od 2016 roku. Do tej pory w szkoleniach organizowanych przez Ford Polska wzięło udział prawie 3000 kierowców.

Tegoroczne bezpłatne szkolenia Ford Driving Skills for Life odbędą się w dniach 16 - 17 października 2021 roku na terenie Automobilklubu Polski w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 127. Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia praktyczne i szkolenie teoretyczne. Młodzi kierowcy zostaną przeszkoleni w zakresie prowadzenia samochodu, a także rozpoznawania i unikania zagrożeń drogowych i czynników rozpraszających. W programie Ford DSFL nie zabraknie również przydatnych porad związanych z mobilnością elektryczną - w tym elektrycznych hulajnóg i samochodów.

Osoby zainteresowane bezpłatnym programem mogą zarejestrować się na stronie: https://forddsfl.pl/szkolenie/kalendarz-wydarzen