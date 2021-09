Dzisiaj bez samochodu? Jesteś za czy przeciw?

Argumenty za:

1. Samochód, mimo wszelkich ograniczeń, wciąż symbolizuje wolność, również wolność podróżowania. Sami decydujemy, kiedy wyruszamy, gdzie się zatrzymujemy, sami wybieramy trasę przejazdu.

2. Samochód ułatwia codzienne życie. Doskonale wiedzą o tym choćby rodzice, którzy rano muszą podwieźć jedno dziecko do szkoły, drugie do przedszkola, wracając z pracy pojechać do sklepu, po drodze wpadając z zakupami do dziadków. Jeżdżąc tramwajem czy rowerem trudno to byłoby zorganizować.

3. Samochód zapewnia mobilność osobom niepełnosprawnym.

Reklama

4. Własny samochód jest najbezpieczniejszym środkiem transportem w okresach zagrożenia zdrowotnego, na przykład w czasie pandemii koronawirusa.

4. Ze sprzedaży samochodów, a zwłaszcza paliw, związanego z motoryzacją eksportu, państwo czerpie ogromne dochody, które może przeznaczać na inne, społecznie ważne cele.

5. Branża motoryzacyjna daje pracę tysiącom ludzi: produkcja i sprzedaż aut, ich obsługa, serwisowanie itp.

6. Przemysł samochodowy jest źródłem innowacji, wykorzystywanych w innych dziedzinach życia.

7. Samochód to nie tylko przedmiot, maszyna. Pobudza wyobraźnię, przynosi emocje, nieporównywalnie większe niż telewizor czy pralka.

8. Posiadanie samochodu nadal pozostaje wyznacznikiem statusu materialnego, podnosi samoocenę właściciela, uczy racjonalnego gospodarowania zasobami materialnymi.

10. Współczesne samochody są zdecydowanie mniej szkodliwe dla środowiska. Mniej palą, emitują mniej zanieczyszczeń powietrza, zużywane przez samochody paliwa nie zawierają już ołowiu itp.

Argumenty przeciw:

1. Samochodami, zwłaszcza w miastach, podróżują najczęściej jedna, dwie osoby. Wożenie powietrze to absurd. W Internecie można znaleźć zdjęcia, pokazujące, jaką powierzchnię zajmuje autobus i przewożące taką samą liczbę ludzi samochody osobowe.

2. Kierowcy i pasażerowie samochodów spędzają w korkach miliony godzin. To najczęściej bezpowrotnie zmarnotrawiony czas.

3. Na drogach co roku giną lub odnoszą poważne obrażenia tysiące osób. Wypadki samochodowe oznaczają traumę dla rodzin ofiar i gigantyczne koszty dla państw i społeczeństw.

4. Mimo niewątpliwego postępu technicznego, samochody osobowe pozostają znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza i przyczyniają się do pogłębiania kryzysu klimatycznego.

5. Spalanie przez samochody milionów ton paliw płynnych, produkowanych z ropy naftowej, zubaża zasoby surowcowe Ziemi.

6. Nieustanna rozbudowa sieci autostrad, obwodnic, miejskich "szosoulic", nie tylko jest niezwykle kosztowna, ale, jak pokazują doświadczenia krajów o długich tradycjach motoryzacyjnych, w dłuższej perspektywie bynajmniej nie przyczynia się do poprawy płynności ruchu.

7. Poruszanie się pieszo czy jazda rowerem są dla ludzkiego organizmu zdrowsze niż siedzenie w samochodzie.

8. Parkingi, drogi, odbierają przestrzeń niezmotoryzowanym mieszkańcom miast.

9. Posiadanie własnego samochodu stanowi powód stresu: świadomość szybkiej utraty wartości pojazdu, obawa przed wypadkiem, kolizją, kradzieżą, długotrwałe poszukiwanie miejsca do zaparkowania itp.

10. Pieniądze wydawane na zakup i późniejsze utrzymanie samochodu można byłoby przeznaczyć na inne cele: lepszą edukację dzieci, samorozwój itp.



Na 22 września przypada "Europejski dzień bez samochodu". Będziesz w tym dniu jeździł autem? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Na 22 września przypada "Europejski dzień bez samochodu". Będziesz w tym dniu jeździł autem? Tak, bo samochód ułatwia mi codzienne życie 74% Nie, skorzystam z transportu miejskiego, roweru lub hulajnogi 10% Nie wiem. Zależy od pogody w tym dniu 16%

głosów: 528

***