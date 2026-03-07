Spis treści: Mercedes CLA 220 4MATIC już bez podświetlanego "grilla" Mercedes CLA 220 4MATIC w kabinie. Ekranoza, ale i powrót przycisków Ile pali Mercedes CLA 220 4MATIC i czy silnik 1.5 wystarcza? Mercedes CLA 220 4MATIC pokazuje, jak powinien wyglądać komfort jazdy Mercedes CLA 220 4MATIC - ceny w Polsce i wyposażenie

CLA od zawsze celował w młodszą klientelę, nic więc dziwnego, że najnowszy model chwyta się wszystkich sposobów, by zainteresować właśnie takich kierowców. Stąd podświetlane elementy przodu, trzy ekrany w kabinie, mnóstwo funkcji multimediów i szeroki parasol systemów ułatwiających jazdę. Po cichu można też dodać, że Mercedes mocno liczy na zainteresowanie klientów w Chinach, którzy szczególnie cenią sobie nowoczesne rozwiązania.

Mercedes CLA 220 4MATIC już bez podświetlanego "grilla"

W spalinowym CLA podświetlana 142 gwiazdami osłona ustąpiła miejsce klasycznemu grillowi z otworami - co prawda on także składa się z mini-gwiazdek, ale już bez podświetlenia. To w zasadzie podstawowa różnica między wyglądem odmiany elektrycznej i spalinowej. Nadal głównym motywem pozostała gwiazda (jak we wzorze tylnych świateł pozycyjnych czy przednich do jazdy dziennej), nadal też z przodu i z tyłu Mercedes świeci podświetlanymi na niemal całą szerokość listwami. Wszystko jest oczywiście szczególnie dobrze widoczne nocą, a to, czy jest efektowny, czy efekciarski, zależy już od subiektywnego odczucia.

Największa pojedyncza zaleta? Doskonały komfort jazdy, niezależnie od tego, co ma pod kołami. Piotr Król INTERIA.PL

Testowany egzemplarz miał "na sobie" dodatkowy pakiet w postaci tzw. linii wyposażenia AMG Plus, stąd czarne elementy ozdobne w zderzakach, progach czy krawędź spojlera w kolorze czarnym. Cena dodatków? 24 805 zł, ale w skład pakietu wchodzą także choćby czerwone pasy bezpieczeństwa, tapicerka ze sztucznej skóry, elementy z alcantary czy z aluminium o strukturze przypominającej włókno węglowe.

Mercedes CLA 220 4MATIC w kabinie. Ekranoza, ale i powrót przycisków

Deska rozdzielcza nowego CLA wizualnie składa się z jednego wielkiego ekranu, który w rzeczywistości jest trzema oddzielnymi wyświetlaczami - pierwsza część to cyfrowe zegary, druga to główne multimedia, trzecia ekran dla pasażera. Ciekawostka - gdy kierowca w trakcie jazdy spojrzy na ten ostatni, kamera to wychwyci i ekran zgaśnie. Można go rzecz jasna wyłączyć lub też ustawić wygaszacz - oczywiście w formie pływających po wyświetlaczu gwiazdek. System multimedialny CLA przypomina ten ze smartfonów - choćby pod tym względem, że można tu instalować gry (jak Angry Birds) i aplikacje pozwalające na streaming muzyki/wideo, przeglądanie internetu, odbieranie mejli itd.

Nowe CLA jest dłuższe od poprzednika o 3,5 cm - efekt tego czuć w kabinie. Piotr Król INTERIA.PL

Przycisków w kabinie jest niewiele, kilka wylądowało na powierzchni tuż pod głównym ekranem (choćby ten od wyboru trybów jazdy, świateł awaryjnych czy głośności). Większość funkcji obsługuje się z poziomu ekranu głównego i na szczęście system pozwala szybko przenieść się do odpowiedniej zakładki w menu. Szczególnie przydaje się ta, w której można wyłączyć ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości czy asystenta pasa ruchu.

Szyby bez ramek nie wpływają na poziom hałasu we wnętrzu nawet przy prędkościach autostradowych. Piotr Król INTERIA.PL

Na drzwiach kierowcy, tradycyjnie dla Mercedesa, znalazły się przyciski do elektrycznej regulacji fotela, choć już część funkcji, w tym ogrzewanie kierownicy, regulację odcinka lędźwiowego czy masaż, trzeba wybrać na ekranie. Przy okazji - ten ostatni ma tylko jeden, zresztą dość skromny w możliwościach, program. W ramach oszczędności Mercedes umieścił na drzwiach kierowcy dwa przyciski do otwierania szyb, trzeci, "rear", umożliwia jednak sterowanie także tylnymi szybami.

Nagromadzenie funkcji multimediów jest spore, ale obsługa okazuje się intuicyjna, a działanie systemu bardzo płynne. Mercedesowi nie udało się jednak uniknąć wpadek. Z niezrozumiałych względów wybranie kolejnego/poprzedniego utworu czy stacji radiowej jest możliwe wyłącznie na ekranie, a nie "z kierownicy", zaś pola do regulacji temperatury są po prostu zbyt małe. Nocą przeszkadzają zaś odbijające się w szybach podświetlenia wokół nawiewów, które widać akurat w okolicach lusterek.

Połyskujące czernią elementy to część pakietu AMG Line Plus za ponad 24 tys. zł. Piotr Król INTERIA.PL

CLA nigdy nie należał do najprzestronniejszych kompaktów, ale w najnowszym wydaniu trudno narzekać. Z przodu jest wystarczająco dużo miejsca, nawet mimo wysoko poprowadzonego tunelu, z tyłu można usiąść wygodnie i wyprostować głowę, choć nieco powietrza nad głową zabiera panoramiczny dach. Osoby o wzroście do 185 cm nie będą mieć jednak wrażenia, że "podpierają" nadwozie, a ilość miejsca na kolana czy stopa okazuje się wystarczająca. Bagażnik ma 405 l, niewielki schowek pod podłogą, ale główny przedział jest dość płytki i jeszcze zwęża się ku przodowi.

Od wersji elektrycznej hybrydowe CLA różni się przede wszystkim klasyczną osłoną chłodnicy - choć nadal jej wzór składa się z małych gwiazdek. Piotr Król INTERIA.PL

Ile pali Mercedes CLA 220 4MATIC i czy silnik 1.5 wystarcza?

W gamie modeli spalinowych do wyboru są trzy - 180, 200 i 220, każda z identycznym układem napędowym, to znaczy 1,5-litrowym silnikiem benzynowym turbo oraz jednostką elektryczną (30 KM). Różnią się oczywiście mocą jednostki spalinowej, która może wynosić 136, 163 lub, jak w wypadku testowanej wersji, 190 KM. Łączna moc wynosi, odpowiednio, 156/184/211 KM. Dołączany napęd tylnej osi dostępny jest w dwóch mocniejszych odmianach i potrafi przenieść maksymalnie 50 procent dostępnego momentu obrotowego na koła tylnej osi. Standardem jest 8-biegowa przekładnia, w języku Mercedesa zwana 8G-eDCT, co znaczy tyle, że zintegrowany z nią jest wspomniany wcześniej silnik elektryczny. Dla porządku - Mercedes nazywa ten napęd pełną hybrydą.

CLA wygląda nowocześnie, a szczególnie przyciąga wzrok wtedy, gdy robi się ciemno. Piotr Król INTERIA.PL

I trzeba przyznać mu rację. CLA rusza zwykle z wykorzystaniem wyłącznie silnika elektrycznego, jego niewielka moc i akumulator o pojemności 1,3 kWh pozwalają mu poruszać się w trybie bezemisyjnym przy typowo miejskich prędkościach i na krótkich odcinkach rzędu około kilometra.

Gwiazda to motyw przewodni nadwozia - takim wzorem świecą się między innymi światła do jazdy dziennej. Piotr Król INTERIA.PL

Wszystko pięknie, ale w tym miejscu musimy jednak wcisnąć hamulec i Mercedesa… skrytykować. Zbyt często, przy naprawdę łagodnym gazie, skrzynia "jechała" wysokimi obrotami nawet w trybach Comfort i Eco wkręcając silnik na 3-4 tys. obr/min. Z kolei przełączanie między napędem elektrycznym i hybrydowym jest po prostu zbyt odczuwalne jak na markę i cenę auta. Do tego dochodzi wyraźny moment zawahania w oczekiwaniu na redukcję biegu po wciśnięciu gazu, której silnik elektryczny nie jest w stanie zatuszować. Tryb Sport wyostrza reakcje silnika, ale przy codziennej jeździe jego zmiany biegów są bardzo odczuwalne i mało płynne. Z kolei ręczna zmiana przełożeń za pomocą dźwigni do zmiany biegów przy kierownicy jest zupełnie nietrafionym pomysłem (brak łopatek).

Wysoka jakość wykonania, intuicyjna obsługa, porządne materiały i mnóstwo pikseli - oto wnętrze CLA. Piotr Król INTERIA.PL

Sam napęd w żadnym momencie nie sprawia jednak wrażenia, że jest niewystarczający do auta ważącego niemal 1,8 tony. Przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 7,1 s, a kiedy już silnik "złapie" obroty, bez zawahania kręci się do około 6,5 tys. obr/min. Co ważne, jego dźwięk jest nienachalny, a kto chce doznać pełniejszych wrażeń i oszukać system może włączyć efekty dźwiękowe w postaci soundtracku niczym z modelu AMG - tyle, że granego z głośników.

Fotele są wygodne, choć sama ich pozycja nie jest tak niska, jak niektórzy by oczekiwali. Piotr Król INTERIA.PL

Zużycie paliwa Mercedesa CLA 220 4MATIC kształtuje się na poziomie od 5 do 10 l/100 km - minimalną wartość można uzyskać w trasie jadąc nie więcej niż 80-90 km/h, a maksymalną, gdy chcemy wyprzedzić wszystko, co przed nami lub jedziemy niemiecką autostradą (170 km/h). W mieście CLA potrzebuje 7,5 l/100 km, a przy 120 km/h około 6,5 l/100 km. Ciekawostka - komputer pokładowy wyświetla poziom napełnienia zbiornika także w procentach, co jest spadkiem po wersji elektrycznej modelu.

Mercedes CLA 220 4MATIC pokazuje, jak powinien wyglądać komfort jazdy

Zawieszenie Mercedesa to prawdopodobnie jego najmocniejsza strona. Zapewnia zarówno pewność prowadzenia i przyczepność, jak i wysoki komfort jazdy jazdy nawet na bardzo nierównych drogach. W tłumieniu nierówności można poczuć te charakterystyczne dla większych modeli marki spokój i miękkość, ale bez przesadnych ruchów nadwozia, gdy droga robi się naprawdę nierówna.

To, że czerwone pasy wymagają dopłaty nie jest niczym dziwnym, ale że dopłacić trzeba już za podłokietnik z tyłu to już tak. Piotr Król INTERIA.PL

Tam, gdzie droga zaczyna skręcać, a my mocniej wciśniemy gaz, szybko okazuje się, że układ kierowniczy działa bardzo lekko - zbyt lekko, żeby wciągnąć kierowcę w środek akcji. CLA jest przewidywalne, przyczepne i zwinne, ale nie daje nic ekstra. Na tego typu odczucia trzeba będzie poczekać do debiutu wersji AMG.

Ogólny, bardzo wysoki poziom komfortu dopełnia też świetnie wytłumiony dźwięk silnika i wygodne fotele. Nie polecamy jednak włączania tzw. kinetyki fotela - funkcja ta bardzo nienaturalnie przechyla i odchyla go podczas przyspieszania czy hamowania, co zamiast pomagać, irytuje.

Przeglądarka internetu, kamera do selfie, galeria ze zdjęciami - tak dziś wyglądają nowoczesne multimedia i Mercedes odhacza wszystkie punkty na liście. Piotr Król INTERIA.PL

Mercedes CLA 220 4MATIC - ceny w Polsce i wyposażenie

Podstawowy wariant hybrydowy 180 startuje od 192 500 zł, topowy 220 4MATIC wyceniono na 223 500 zł. W standardzie dostajemy panoramiczne okno dachowe, pakiet systemów bezpieczeństwa wspomagających jazdę czy… kamerę do selfie z systemem rozpoznawania twarzy, dzięki której można szybko przejść do zapisanego profilu użytkownika.

Szeroki parasol systemów ochrony zawiera między innymi ten, który powiadomi właściciela o kolizji czy automatycznie zapisze zdjęcia z wypadku. Piotr Król INTERIA.PL

Wcześniej wspomniany pakiet dodatków AMG Plus wymaga jednak zamówienia równocześnie pakietu Premium z dodatkami cyfrowymi (m.in. bezkluczykowy dostęp, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, elektrycznie regulowane fotele, tzw. Superscreen i cyfrowe usługi) za prawie 18 500 zł. Wyświetlacz head-up, bardziej zaawansowane reflektory i system nagłośnienia Burmester kosztują dodatkowe 10 tys. zł. Po wybraniu najtańszego lakieru i bardziej zaawansowanych kamer 360 stopni robi nam się cena na poziomie prawie 285 tys. zł.

Nie mogło zabraknąć gier, np. bardzo popularnej serii Angry Birds. Piotr Król INTERIA.PL

Przy założeniu, że wpłacimy 42 tys. zł, wysokość raty brutto (zarówno dla osób prywatnych, jak i firm) wyniesie ponad 2,6 tys. zł (24 miesiące, limit przebiegu 15 tys. km). Przy tych wartościach można już myśleć o autach o klasę większych.

Zegary nie mają wielu opcji personalizacji - do wyboru są dwie okrągłe tarcze lub widok mapy. Piotr Król INTERIA.PL

Hybrydowy CLA 220 4MATIC z pewnością jest bardzo nowoczesny i w środku, i na zewnątrz, niewiele pali, do tego bardzo komfortowo jeździ. Dziś jego największym rywalem jest jednak jego elektryczny krewniak, czyli 272-konny wariant CLA 250 z technologią EQ. Kosztuje podobnie i choć nie ma napędu 4x4, będzie od niego szybszy, cichszy i bardziej płynny w prowadzeniu.

Aluminiowe wykończenie, choć gładkie - struktura przypominająca włókno jest schowana pod osłoną. Piotr Król INTERIA.PL

Być może to pierwszy raz w historii, gdy elektryk wydaje się lepszym wyborem niż wariant spalinowy. Całkiem symboliczne w przypadku marki, która pierwsza dała światu samochód.

